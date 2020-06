Universidade promove campanha de doação de sangue e medula óssea

Para doar, o voluntário deve agendar uma data por meio do telefone (92) 3655-0100 ou site | Foto: Reprodução

Junho é o mês de incentivo à doação de sangue, e o UniNorte - Centro Universitário do Norte abraçou a causa da sensibilização. Em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), a instituição lançou a campanha “Ser Solidário Tá no Sangue”, com o objetivo de mobilizar a comunidade acadêmica para a doação de sangue e medula óssea.

Segundo a coordenadora de Responsabilidade Social do UniNorte, professora Gilmara Teles, a campanha é importante para ajudar a manter o estoque da fundação, que atingiu níveis críticos por conta do coronavírus. Dados do Hemoam revelam que houve uma queda de 60% nas doações desde o início da pandemia.

“Como instituição de ensino, entendemos a importância da doação de sangue e manter o estoque de bolsas é um desafio no cenário que estamos vivendo. Por isso nós apoiamos essa causa e incentivamos cada aluno e colaborador a se conscientizar e, se puder, doar para salvar uma vida”, afirma a coordenadora.

Para doar, o voluntário deve agendar uma data por meio do telefone (92) 3655-0100 ou site hemoam.am.gov.br, indicando que faz parte da campanha "Ser Solidário Tá no Sangue". Todas as medidas de segurança para evitar o contágio com o coronavírus estão sendo tomadas.

Palestras

Para completar a programação, os cursos de Farmácia, Biomedicina e Enfermagem promoverão uma série de lives e vídeos educativos com temas relacionados à doação de sangue e medula óssea. O conteúdo será transmitido no perfil oficial do UniNorte no Instagram (@uninortemanaus).

Confira o cronograma

8 de junho - Doação de sangue e a decisão do STF, com professores Denison Melo de aguiar e Marcos Tulio da Silva - 18h

14 de junho - Doação de sangue em época de Covid-19, com professor Alexander Leonardo da Silva Jr e gerente de Triagem e Coleta do Hemoam, Janaína Carmo de Souza - 18h30

22 de junho - Doação de sangue e quarentena: um ciclo que não pode parar, com biomédica Graciely Chavez - 19h

*Com informações da Assessoria