Casa desaba no bairro Redenção e família perde tudo

Manaus - Uma estrutura de concreto que sustenta duas caixas d’água de um lava-jato e parte de uma casa localizada na rua Comandante Nobert Wongal, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, desabou após a forte chuva registrada nesta segunda-feira (1). O fato ocorreu por volta das 15h e a dona da casa perdeu tudo.

Conforme a proprietária do imóvel, a casa cedeu e foi invadida por barro após a chuva. No local estavam duas pessoas que não sofreram ferimentos. No local, os rastros da destruição e de pertences conquistados que foram perdidos.

“A água desse lava-jato sempre caiu encharcando o solo desse barranco. Por várias vezes tentei conversar com a proprietária e ela pediu para que eu procurasse um local melhor para morar. Até boletim de ocorrência (B.O) já registrei. No momento em que tudo aconteceu estava eu e minha mãe no imóvel, pensei que iria morrer, mas graças a Deus não atingiu o quarto. Foram momentos de verdadeiro terror e desespero. Um verdadeiro livramento”, declarou.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas para atender a ocorrência | Foto: Divulgação

Duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas para atender a ocorrência. Eles esvaziaram duas caixas d’água com capacidade de 5 mil litros cada, para diminuir o peso como prevenção a maiores danos.



A Defesa Civil de Manaus informou por meio de nota que realizou o devido atendimento da ocorrência e uma equipe técnica realizou o isolamento da área.

A proprietária do lava-jato e da casa atingida foram orientadas a não permanecerem no lugar | Foto: Divulgação

A proprietária do lava-jato e da casa atingida foram orientadas a não permanecerem no lugar até uma nova avaliação que será realizada por equipes técnicas na terça-feira (2) para avaliar o risco de desabamento em moradias próximas.



A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) também será acionada para atendimento socioeconômico da família atingida.