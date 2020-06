Projeto Jovens Solidários faz doação de alimentos e máscaras em Manaus

Foram distribuídos 230 quilos de alimentos não-perecíveis | Foto: Divulgação

Quarenta estudantes do programa de Melhor Aprendiz do Centro de Ensino Literatus participaram do Projeto Jovens Solidários. A iniciativa realizou, nesta segunda-feira (1º), a doação de 230 quilos de alimentos não-perecíveis para o setor de Serviço Social do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, para beneficiar pacientes de baixa renda atendidos pela unidade.

Além disso, os estudantes também confeccionaram mais de 130 máscaras de proteção que serão destinadas aos profissionais do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, que estão trabalhando na linha de frente em combate à Covid-19.

O projeto é coordenado pela professora Paula Freire, que também ministra o módulo de Projeto do curso de Auxiliar Administrativo, e explica que a ideia surgiu com o objetivo de fazer a turma de alunos se envolver em uma atividade social para contribuir com a sociedade neste momento difícil de pandemia.

| Foto: Divulgação

“Mesmo através das aulas remotas, os alunos puderam vivenciar toda as etapas do desenvolvimento de um projeto social. A atividade também foi uma chance deles se engajarem em fazer algo ao próximo, mobilizando arrecadações e, até mesmo, eles próprios confeccionarem as máscaras que serão doadas”, comenta a educadora.

Entre os alunos que participam da atividade está Felipe Vieira, de 17 anos, que conta que nunca havia participado de nenhum projeto parecido. “Fico muito feliz em poder ajudar, minha contribuição não foi somente de quilos de alimentos, mas sim, de todo amor, solidariedade, empatia, respeito e compreensão com quem está passando dificuldades em meio a essa pandemia”, disse o aluno.

Com informações da assessoria*