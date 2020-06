Senador do AM propõe projeto para combater corrupção na pandemia

Manaus - Em um novo Projeto de Lei, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) propôs que a pena para o crime de peculato - desvio de recursos públicos - seja dobrada caso o dinheiro pertença à saúde. O texto oficial do PL Nº 2739/2020 foi protocolado no final de maio e agora aguarda votação no Plenário do Senado Federal, em Brasília (DF).

O projeto surge em meio à pandemia do novo coronavírus, a qual fez que prefeituras, estados e o próprio governo federal decretarem Estado de Emergência. A abertura permite a quebra de burocracias e tramitações públicas, como a licitação. Na prática, um governador, por exemplo, pode contratar serviços sem precisar iniciar uma “competição” para colher a melhor oferta. No entanto, é justamente esse afrouxamento das leis durante a emergência que pode propiciar a corrupção, segundo especialistas.

É este também o motivo que fez com que Valério protocolasse o PL, segundo ele próprio. Se aprovada, a nova lei modificará o Código Penal Brasileiro para alterar de um a três anos para dois a três anos, caso o valor desviado pertencesse à saúde.

"Esses escândalos que se sucedem foram a base. Tivemos o nosso aqui. Isso não é prerrogativa do amazonense. Isso faz parte da história do País. Então, a gente tem que ser severo com esse pessoal. Eu não fui inspirado em um escândalo, mas em vários. E também por esses ladrões que são presos e conseguem sair, as vezes até por habeas corpus. A gente tem que realmente dobrar [a pena], amedrontar esse pessoal. E se eles insistirem com essa prática, punir com rigor", afirma Valério.

Sobre a articulação para a aprovação do projeto, o parlamentar diz que muitos senadores estão se mostrando "simpáticos", o que ele define como maioria. No entanto, segundo Valério, o que se vê é um "receio dos dirigentes da mesa [do Senado] em mexer no Código Pena (CP)l".

O parlamentar agora articula o projeto com senadores | Foto: Divulgação/Senado

O parlamentar comenta que tem reiterado a necessidade de alterar o CP agora, durante a pandemia. Isso porque, segundo ele, a mudança na lei não será apenas para esse momento, mas também para evitar possíveis crimes futuros.

"Eu tenho conversado com alguns, e muita gente concorda. O apoio popular também é muito grande, porque desviar dinheiro da saúde é um crime, né! Roubar dinheiro da saúde em plena pandemia, meu Deus do céu... Não adianta prender que aí vem aquelas reduções de pena. Se for dobrado, eu quero é ver", afirma Valério.



Suspeitas de corrupção

Embora diversos Estados do Brasil tenham tido seus próprios casos suspeitos de corrupção, o último a ganhar peso foi o do Rio de Janeiro. No dia 26 de maio, a Polícia Federal realizou ações de busca e apreensão na residência oficial de Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro.

Policiais cumpriram mandado expedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STF) por suspeita de desvio de dinheiro na construção de um hospital de campanha no Rio. O caso ainda é investigado, mas, se condenado e preso, Witzel pode entrar para a lista de ex-governadores do Rio de Janeiro que foram presos. Todos atualmente vivos estão - ou já estiveram - na cadeia.