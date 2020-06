Novo Airão tem redução de 20% de casos após aderir ao Lockdown

A redução de 20% foi registrado após Lockdown | Foto: Divulgação Prefeitura de Novo Airão

Manaus – O município de Novo Airão, distante 115 quilômetros de Manaus, foi o quinto a aderir ao Lockdown. Segundo dados epidemiológicos e da equipe da Vigilância em Saúde da cidade, a região enfrenta o pico de pessoas contaminadas com o novo Coronavírus, mas com a redução de 20% após aderir medidas de proteção.

Novo Airão conta com 143 casos, cinco óbitos, 208 casos descartados, 329 pacientes em monitoramento e 68 pessoas fora do período de transmissão do vírus.

A vigilância epidemiológica divulgou na última quinta-feira (28) o gráfico avaliando os dados de acordo com as semanas epidemiológicas. Na semana registrada como “20”, foram contabilizados 40 casos da doença - o maior pico no município até o momento.

A curva de transmissão do vírus diminuiu | Foto: Divulgação Prefeitura de Novo Airão

O prefeito do município, Frederico Júnior, juntamente com o secretário de Saúde e a equipe da Vigilância em Saúde, preocupados com o aumento, decretaram o Lockdown na semana posterior e intensificaram as ações de prevenção e controle.

A medida trouxe resultados positivos. Foi constatada e redução de até 20% no número de casos no final do dia 28 do mês de maio. O secretário de saúde Raimar Carvalho agradeceu a união de todos para a redução dos novos casos.

“Agradeço a toda a atenção básica, equipe da Vigilância em Saúde-FVS, Polícia Militar, Equipe de apoio da Barreira, Defesa Civil, Unidade Hospitalar e toda população por ter nos ajudado nessa luta. Lembrando que devemos intensificar ainda mais os cuidados de higienize e a utilização da máscara”, disse.

No município há quatro bairros que registram maior incidência de casos: Centro, Novo Horizonte, Nova Esperança, Residência Peixe Boi. Eles lideram em casos confirmados. O sexo feminino registra a maioria dos casos e a faixa etária de pessoas contaminadas é de 30 a 39 e 50 a 59 anos de idade.

