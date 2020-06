Lockdown em Tefé é afrouxado e município reabre serviços gradualmente

O município permaneceu mais de um mês em Lockdown | Foto: reprodução

Manaus - Foi decretado no final do mês de maio pelo prefeito de Tefé, Normando Bessa, que haverá continuidade às medidas de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, em decorrência da pandemia da Covid-19 e também o afrouxamento do Lockdown.

O município conta atualmente com 1.935 casos confirmados, sendo 29 indígenas; 15 pessoas internadas; 59 óbitos, sendo dois indígenas e 956 pessoas fora do período de transmissão da doença.

As atividades que continuam funcionando são de caráter essencial tais como: mercearias, mercados, supermercados, açougues e padarias; os prestadores de serviço de entrega (delivery); o serviço de fornecimento de água, gás, energia elétrica, combustível, internet. Como também o transporte de cargas e insumos; produtos agropecuários; postos de combustíveis; farmácias; cartório e serviços notariais.

Com o decreto N◦ 328/2020 ficou autorizado o funcionamento, entre 6h e 17h das seguintes atividades:

Os atendimentos presenciais médicos e odontológicos, com agendamento prévio e sem autorização de permanência em sala de espera também serão permitidos. Atendimento presencial em escritórios de advocacia e contábeis e comércio de artigos médicos e ortopédicos.

Todas as igrejas, templos religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares, limitados a reunião das suas coordenações e direção e não excedendo a 10 pessoas, de modo a evitar-se a aglomerações.

Os Petshops e afins também voltam a funcionar, como também o varejo de ótica; varejo de autopeças e serviços de reparação e manutenção de veículos (carros e motos) e varejo de material de construção.

O varejo especificamente de informática está na lista, como também a assistência técnica de eletrônicos, eletrodomésticos, ar condicionados e demais itens.

Embora aconteça o afrouxamento das medias, continuam com as atividades suspensas:

Aulas, tanto no âmbito da rede pública Municipal quanto no particular; a realização de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, incluída a programação dos equipamentos culturais, sociais e esportivos públicos; o funcionamento de todas as boates, casas de shows, bares, casas de eventos e de recepções, salões de festas, inclusive privados, parques de diversão, e estabelecimentos similares; o funcionamento das lojas do Mercado Municipal; academias e espaços similares.

A Prefeitura de Tefé informou também que prorrogou a suspensão de voos comerciais com destino a Tefé. A decisão mantém a restrição de voos comerciais até o dia 6 de julho. A suspensão só foi possível através da intervenção do Deputado Federal Átila Lins, em articulação em Brasília.

