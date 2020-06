Entidades no AM recebem mais 63 toneladas de alimentos

Pessoas em vulnerabilidade social recebem os alimentos | Foto: Ruth Jucá/ADS

Manaus – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) entregará mais de 63 toneladas de produtos oriundos da agricultura familiar nesta quarta-feira (3). Os alimentos serão entregues para as secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social (Seas), e para o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), responsáveis pela distribuição dos mantimentos a pessoas em vulnerabilidade social. Esta é a 11ª ação.

De acordo com o presidente da ADS, Flávio Antony Filho, a ação é uma corrente dupla de solidariedade realizada pelo Governo do Estado, pois, além de estar contribuindo com a segurança alimentar de pessoas em vulnerabilidade social, também mantém a economia ativa com a compra dos alimentos produzidos pela agricultura familiar.

Os alimentos são oriundos da capital e demais municípios do Amazonas | Foto: Ruth Jucá/ADS

Do montante, 49 toneladas dos produtos regionais são oriundas da agricultura familiar dos municípios de Benjamin Constant, Careiro, Iranduba, Itacoatiara, Japurá, Manacapuru, Manaquiri, Rio Preto da Eva e da capital Manaus, beneficiando 62 produtores rurais.

Entre os produtos estão abóbora, banana-pacovã, batata, cará, cheiro-verde, couve, feijão-de-metro, filé de pirarucu, pimenta-de-cheiro, farinha amarela, batata-doce, limão, macaxeira, mamão, polpa de frutas, pimentão e maxixe.

Outros 65 produtores rurais, que atuam nas Feiras de Produtos Regionais da ADS, realizaram a entrega de 38 tipos de produtos hortifrutigranjeiros, que totalizam 13.458 quilos.

Também será realizada a nona entrega de lanches produzidos pelos produtores e empreendedores do setor de alimentação das Feiras da ADS. Os produtos serão destinados a entidades cadastradas nos órgãos de assistência social do Governo do Estado, que contam com pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

