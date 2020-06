Alô Itacoatiara: Porto será construído na comunidade do Itaubal

Itacoatiara - O município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus em linha reta) será beneficiado com a construção de mais um porto em seu território. Com investimento de R$ 953.548,02, o Governo do Amazonas vai construir, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), um porto flutuante e uma rampa de acesso na estrada do Itaubal, no rio Arari, naquele município.

O contrato prevê a construção de um cais flutuante para permitir a atracação de pequenas embarcações e para o acesso de pedestres aos barcos. Além disso, será executada a construção de um abrigo em alvenaria, que será usado como depósito de materiais e área de espera e conforto para os passageiros, o chamado retroporto.

A obra inclui ainda uma rampa de concreto para permitir o acesso ao porto flutuante metálico, com lateral rebaixada em ambos os lados para a colocação de trilhos, que servirão para a subida e descida de mercadorias. Na parte central da rampa, será construída uma escada para facilitar a circulação de passageiros.

A obra terá impacto na economia daquela localidade, uma vez que favorecerá o escoamento da produção, além de permitir melhor condição de deslocamento para a população. “A construção desse porto demonstra claramente a preocupação do Governo do Amazonas em facilitar a vida dos moradores das comunidades interioranas principalmente quanto ao escoamento da produção agrícola”, destacou o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima.

Abastecimento de água

Além do porto, da rampa de acesso e do galpão para armazenar os produtos, o projeto também contempla a construção de um poço e de um sistema de abastecimento de água potável para a comunidade local, o que não acontecia anteriormente. Estas obras vão beneficiar de sete a dez mil pessoas, moradoras de comunidades existentes ao longo da estrada do Itaubal e do rio Arari. O contrato tem vigência até o mês de dezembro de 2020.

*Com informações da assessoria