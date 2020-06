Idoso morre ao bater moto em buraco de avenida do Distrito Industrial

Não há informações se a vítima usava capacete no momento do fato | Foto: Divulgação

Manaus - O aposentado Gileno Rabelo Calmont Filho, de 77 anos, morreu, na tarde desta terça-feira (2), após sofrer um grave acidente no sentido bairro-centro da avenida Buritis, no Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Conforme testemunhas, por volta da 14h30, Gileno havia acabado de sair de uma empresa onde presta serviços, pilotando uma motocicleta, quando bateu em um buraco na via. O aposentado perdeu o controle e caiu na pista. Não há informações se a vítima usava capacete no momento do fato.

Com o impacto da batida, o idoso sofreu traumatismo craniano e ficou ensanguentado na via pública até a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). A vítima foi levada ao Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas morreu na unidade de saúde, por volta de 15h30.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais um motorista que presenciou o acidente falou sobre as péssimas condições de trechos da avenida Buritis. "Por causa desse buraco vários acidentes estão acontecendo, esse não é o primeiro. Momentos antes um outro carro passou pela cratera e estourou o pneu", disse a testemunha no vídeo.

O corpo de Gileno foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Veja o depoimento da testemunha