Idoso sofre infarto fulminante e morre em cima de caminhão em Manaus

José Sarkis sofreu um infarto fulminante | Foto: Divulgação

Manaus- Um homem, identificado como José Sarkis, foi encontrado morto na manhã dessa quarta-feira (3), em cima de uma plataforma de um caminhão guincho. O veículo estava estacionado na avenida Presidente Dutra, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. No local, não foi levantada a suspeita de que José tenha contraído o novo coronavírus.

O proprietário do veículo disse que encontrou o idoso dormindo em cima da plataforma e tentou acordá-lo, mas, quando percebeu que José Sarkis não respirava, comunicou o fato aos policiais militares - que estavam em patrulhamento no local.

Testemunhas chegaram a cogitar a possibilidade de o homem ter contraído o novo coronavírus, o que pode ter causado a morte. Porém, a versão foi descartada pelas equipes de socorro.

Segundo os policiais militares 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a sobrinha do idoso compareceu na delegacia para comunicar que a principal suspeita é de que o homem morreu de morte natural.

A morte de José foi confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O médico realizou o diagnóstico de infarto fulminante. Provavelmente, a vítima dormia em cima da plataforma.

No documento de identidade encontrado no bolso de José Sarkis, constava que ele era natural do município de Sena Madureira, no Estado do Acre. Várias pessoas se aproximaram do corpo, mas ninguém soube informar se ele era morador do bairro de Santo Antônio.

Veja o vídeo: