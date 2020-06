Projeto que ampara idosos carentes chama a sociedade para doar fraldas

Para saber mais sobre como doar fraldas e outros itens de higiene, ligar para (92) 99142-2972. | Foto: Divulgação

Manaus - Para ajudar 180 pessoas idosas que vivem em situação de vulnerabilidade, o projeto social sem fins lucrativos, Viver Mais, arrecadou 400 pacotes de fraldas geriátricas, através de uma doação feita pelo fisioterapeuta especialista em gerontologia e saúde mental, Wanderley Correia que pediu o produto como presente de aniversário de 41 anos. A iniciativa inspirou para que a campanha continue e mais pessoas possam ajudar os idosos necessitados.

"Ano passado recebi presentes como camisas, perfumes e até celular. Neste ano, vendo a necessidade que os idosos enfrentam todos os dias, fiz a campanha para receber de presente fraldas geriátricas. Essas fraldas são para os idosos que solicitam atendimento domiciliar pelo projeto que conta com cerca de 200 voluntários. Fazemos uma triagem, e quando ajudamos essas pessoas, passamos a monitorá-las", conta o fisioterapeuta que também é um dos gestores do Viver Mais.

A campanha de aniversário, aconteceu devido o profissional ver de perto as dificuldades fisiológicas pelas as quais passam os idosos e que ao mesmo tempo, não possuem recursos para adquirir as fraldas para manter a higiene que colabora para a pessoa ter conforto e as a intimidade saudável.

"Durante as visitas que costumo fazer, vejo que muitos tem problemas em controlar as suas necessidades fisiológicas, e fazem uso de apenas uma fralda durante todo o dia; sendo que o recomendável é fazer a troca a cada três horas e sempre que estiver suja com urina ou fezes, para aumentar o conforto e evitar assadura”, conta.

Colabore com a campanha



Diante desta situação, o fisioterapeuta decidiu dar seguimento à campanha para arrecadar mais fraldas geriátricas em favor dos idosos carentes. A agenda é grande, mas a prioridade são os acamados em casa. Interessados podem deixar doações na rua Visconde de Porto seguro, nº 09 A, bairro Parque das Laranjeiras. Mais informações pelo número (92) 99142-2972.

Projeto Viver Mais



Criado para beneficiar os idosos carentes do Amazonas o Viver Mais, conta com voluntários de quatorze áreas: Psicologia, Odontologia, Direito, Serviço Social, Fisioterapia, Logística, Eventos, Enfermagem, Fonoaudiologia, Comunicação, Estética, Dança, Educação Física e Administração.

Os serviços são voltados aos idosos a partir de 60 anos. São realizadas ações sociais que beneficiam e priorizam o bem estar dos idosos com atendimento domiciliar, visita e festa a abrigos de idosos, aniversários de idosos acamados, atendimento médico gratuito, reunião em grupo de idosos com palestras, simpósios com temas variados, massoterapia, aulas de dança, e atendimentos de estética e beleza.

O projeto teve origem há 1 ano, através de um concurso para escolher a Miss Idosa e o Mister Idoso do Amazonas, idealizado pelo especialista em envelhecimento Dr. Wanderley Correia. Após o concurso surgiu a ideia de criar grupos de idosos. O projeto tem sede no Parque das Laranjeiras, unidades na Cidade Nova, na Comunidade Lago Preto KM 30 e no interior do Amazonas.

*Com informações da assessoria