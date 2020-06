Comunidade do Areal recebe programa ‘SOS Vicinais’

O SOS Vicinais têm como objetivo recuperar, em caráter emergencial, trechos críticos de ramais sem condições de tráfego | Foto: Reyzon Almeida/ Seapaf

Manaus- As obras do programa “SOS Vicinais”, começaram na Comunidade do Areal, localizado no Km 41 da AM-010 (Manaus-Itacoatiara), onde serão atendidas 90 famílias que vivem da produção rural, como ovos, peixes, hortaliças, entre outros.

O SOS Vicinais têm como objetivo recuperar, em caráter emergencial, trechos críticos de ramais sem condições de tráfego e que impossibilitam ao homem do campo escoar sua produção para a cidade. A ação é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror) e executada pela Secretaria Executiva Adjunta de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas (Seapaf).

Para a presidente da comunidade, Daniele Rocha, o fato da comunidade ter sido agraciada pelo projeto é de extrema importância. Ela conta que o ramal possui trechos onde carros de pequeno, médio e grande portes não conseguem passar, e até ficam presos em trechos críticos.



“Já somos agradecidos ao Governo do Estado e também à Sepror, por ter olhado nossa comunidade, principalmente nos tempos que estamos vivendo agora, com todo o isolamento social causado pela pandemia”, disse Daniele.

As comunidades beneficiadas trabalham com diversos tipos de produção, desde avicultura, fruticultura e piscicultura, e as obras nas vicinais têm proporcionado uma melhor condição de trabalho para o homem do campo, o que garante o alimento para os moradores da cidade e o sustento para as famílias.

*Com informações da assessoria