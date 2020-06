Simone Papaiz apresenta relatório orçamentário da saúde do AM

O estudo levou 15 dias para ser finalizado | Foto: Divulgação Susam

Manaus - A secretária de Estado de Saúde, Simone Papaiz, participou de reunião, na noite desta terça-feira (2), com a equipe do setor financeiro da Secretaria de Estado de Saúde (Susam). Na ocasião, foi apresentado à titular da pasta um diagnóstico da situação orçamentária e financeira da secretaria em relação ao ano de 2020 e anos anteriores.

O levantamento foi realizado para embasar as ações em curto e médio prazos da secretaria, principalmente, após as readequações necessárias e executadas em regime emergencial por conta da pandemia do novo Coronavírus. Em longo prazo, o levantamento vai contribuir para a projeção de investimentos visando aos próximos três anos

O estudo levou 15 dias para ficar pronto e será apresentado ainda esta semana, ao secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Alex Del Giglio e, posteriormente, ao governador Wilson Lima.

De acordo com a secretária, atendendo a determinações do governador, esse diagnóstico orçamentário é necessário para que o Estado consiga enxergar a realidade da saúde financeira do órgão e colocar as finanças em dia.

“Com o estudo que me foi apresentado, fica possível sabermos onde podemos redefinir ações e prioridades, reajustar investimentos e, assim, reduzir custos. Dessa forma, conseguiremos destinar de forma mais eficiente os recursos. Termos esses números é a base para que a gestão consiga implementar ações satisfatórias e que gerem, lá na ponta, uma saúde pública de qualidade”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

