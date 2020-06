Lancheiros ignoram pandemia e cobram preços altos para travessia no AM

Manaus - Uma denúncia anônima informou ao EM TEMPO que que lanchas ilegais estão transportando passageiros indevidamente no porto da Ceasa, localizado na avenida Mário Andreazza, Vila Buriti, Zona Sul de Manaus.

Segundo a denunciante, os valores cobrados variam de R$ 25 a R$ 30. "As lanchas não credenciadas estão atravessando as pessoas para o Careiro e trazendo para Manaus, de maneira indevida. Além de haver aglomeração, eles estão cobrando um absurdo. Já denunciamos e uma pessoa já até foi agredida quando tentou fotografar a lancha aglomerada", disse a denunciante que não quis ser identificada.

Ao chegar no local, o EM TEMPO conversou com um fiscal da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), que estava presente no momento da apuração. Ele informou não ter ciência das lanchas que estarem funcionando clandestinamente e que na manhã desta quarta-feira (3) houve uma manifestação por parte de trabalhadores do porto.

Lanchas lotadas no porto do Careiro | Foto: Divulgação

"Hoje teve uma manifestação aqui, conversamos pacificamente, pois, recebemos uma informação por parte da Capitania dos Portos que os mesmos ainda não podiam exercer suas atividades. O que temos feito é cumprir exatamente aquilo que prever o decreto e, os demais atos complementares ", disse o fiscal.



Eles também deixaram claro, que não podem controlar “a vinda de cidadãos”, e que no porto da Ceasa estão trabalhando para que não haja o descumprimento. "Agente não tem como coibir quem está vindo de lá, mas aqui está havendo todo o controle, só podem continuar quem tem autorização e o que está previsto no ato normativo", esclareceu o fiscal da Arsepam.

Segundo informações dos fiscais, só quem pode realizar os transportes são lanchas devidamente autorizadas. E os passageiros que chegam de outros lugares até o porto devem ter autorização do município, como médicos, agricultores e etc, que englobam os serviços essenciais. E quando há irregularidades, eles acionam devidamente a Capitania sobre o ocorrido.

De acordo com o presidente da Cooperativa de Transportes Fluviais do Estado do Amazonas (Cootrafam), existem "piratas" que transportam a todo momento.

Sobre as irregularidades denunciadas

Segundo a denunciante, os valores cobrados variam de R$ 25 a R$ 30 | Foto: Divulgação

"Tem mais de 40 lanchas piratas aqui no porto da Ceasa fazendo essa travessia. Temos imagens e é essa a realidade. Nós temos lanchas seguras e autorizadas pela Capitania, mas nós não podemos trabalhar por causa do decreto do governador", disse Raimundo presidente da Cootrafam.



Raimundo também relata que os valores que as lanchas irregulares cobram chegam até R$ 50 por cabeça. E ao tentar fotografar a irregularidade, quase foi agredido. "Eu fui no porto do Careiro para recolher provas para levar para as autoridades, por conta desse trabalho, duas lanchas já naufragaram, pessoas quase morreram e eles tentaram me agredir, mas eu não me intimidei", afirmou o presidente.

"A nossa reivindicação é pacífica, só queremos trabalhar, a fiscalização pediu que usássemos álcool em gel e que usássemos apenas 50% da capacidade, tudo isso foi feito, uma portaria foi aberta, mas, ontem à tarde, fomos barrados e nos informaram que ainda não podíamos continuar com o nosso trabalho", disse Jânio Silveira Cooperado da Cootrafam.

A denunciante e os cooperados que relataram o ocorrido forneceram ao EM TEMPO imagens e vídeos, em que é possível ver lanchas lotadas com passageiros sem colete salva-vidas. Fato que também foi presenciado pela equipe do EM TEMPO no momento da apuração.

Reabertura gradual

O Governo do Amazonas publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 28 de maio, o Decreto nº 42.330, que dispõe sobre o cronograma de retomada gradual das atividades econômicas em Manaus que iniciou, a partir do dia 1º de junho e o serviço de transporte fluvial de passageiros, segue suspenso, até deliberação governamental. Outras atividades como as aulas da rede estadual de ensino, a realização de eventos culturais, a visitação a presídios e eventos em casas de show, entre outros, também devem ficar suspensas, por enquanto.

Veja vídeos:

Travessia no Porto da Ceasa | Autor: Divulgação

Travessia no Porto da Ceasa | Autor: Divulgação