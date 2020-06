Manacapuru flexibiliza medidas após alto registro de mortes por Covid

O município já contabilizou a maior taxa de letalidade do Estado | Foto: reprodução

Manaus - No mês de maio, o município de Manacapuru (Distante 70 quilômetros de Manaus), foi considerado uma das 12 cidades com maior incidência de casos do novo coronavírus no Amazonas. Após grande alerta, a prefeitura do município decretou a flexibilização das medidas contra a doença.

O Decreto assinado pelo prefeito Betanael da Silva D'Angelo e publicado na terça-feira (2), no Diário da União dos municípios do Estado do Amazonas prevê o funcionamento dos serviços essenciais de alimentação, saúde, bancos, loteria, distribuidoras, prestadores de serviços nos transportes públicos, taxistas, mototaxistas, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, escritórios de advocacia e outros.

A exemplo de Manaus, o município também teve o afrouxamento das medidas de isolamento social. Foram autorizados o funcionamento de igrejas, transporte fluvial de passageiros, lojas de artigos esportivos, atendimento presencial com serviços previamente marcados, Petshops, lojas de variedades, concessionárias, óticas, floriculturas, academias, feiras e outros.

Embora haja a autorização de tais serviços, o decreto recomenda que os moradores de Manacapuru respeitem o distanciamento social, que mantenham os integrantes do grupo de risco em casa e limitar o número de pessoas em um espaço contra aglomerações. O documento também dá outras recomendações.

Letalidade

Em maio, a cidade ficou destacada como uma das maiores em letalidade, considerando a cada 100 mil habitantes. Até o dia 14, Manacapuru contava com 51,4% das mortes em todo o Estado pelo novo Coronavírus.

Segundo boletim epidemiológico emitido nesta terça-feira (2), o município conhecido como a "Terra das cirandas", contabiliza 2.437 casos confirmados, 96 óbitos, a maior letalidade do Estado, depois de Manaus e 2.215 pessoas fora do período de transmissão.

Um homem de 59 anos recebeu alta médica do Hospital de Campanha neste domingo (31), e retornou para sua casa após receber todos os atendimentos dos profissionais da equipe de saúde | Foto: Prefeitura de Manacapuru





Assista ao Web TV News na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>