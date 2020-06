Projeto diminui a distância entre pacientes internados e familiares

Manaus- Anjos da Saúde é um projeto com foco no acolhimento à população nas unidades de saúde do Estado, que foi lançado no dia 8 de abril pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) e pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam). Com o intuito de garantir o desenvolvimento das atividades do projeto, realizado em parceria, a Agência já homologou o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2020, para a contratação de profissionais especializados para atuar nas ações.

O Anjos da Saúde conta com equipe multidisciplinar formada por enfermeiros, assistentes sociais, técnicos e psicólogos, envolvidos e empenhados no processo de promover ainda mais humanização nos ambientes públicos de saúde.

Os profissionais contratados pelo PSS nº 001/2020 atuarão no acompanhamento das atividades oferecidas por meio dos atendimentos médicos, serviço social, enfermagem, recepção, ouvidoria e demais atividades realizadas no âmbito ambulatorial e hospitalar, otimizando e humanizando os serviços prestados nas unidades de saúdes contempladas.

“Finalizamos o Processo Seletivo Simplificado do Projeto Anjos da Saúde, o que significa que logo teremos o reforço de mais profissionais para atuarem nessa linha de frente. Nesta fase de pandemia, esse trabalho é fundamental tanto para pacientes como para familiares. E, mesmo que estejamos caminhando para o encerramento deste período, o trabalho do projeto continuará, garantindo ainda mais humanização para a saúde”, reforçou o presidente da Aadesam, Bráulio Lima.

Visita Virtual

Uma dessas atividades que já está sendo realizada pela equipe base do Anjos da Saúde é a Visita Virtual. A ação humaniza os processos de internação dos pacientes do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado e do HPS Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo. A iniciativa tem o objetivo de gerar aproximação, informação e conforto aos pacientes e familiares, além de minimizar a saudade neste momento de isolamento.

As Visitas Virtuais acontecem por meio de chamadas de vídeo. Os pacientes que estão com Covid-19 e não podem receber visitas devido à pandemia são apresentados ao projeto e avaliados pela equipe, e recebem, com isso, o atendimento de psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros. Depois desse processo, a equipe entra em contato com a família e agenda um horário para efetuar a “visita”, ou seja, a videochamada.

“Você que tem um familiar internado em uma dessas unidades por Covid-19, por favor, fique em casa, que um ‘anjo’ poderá ligar pra você”, afirma a gerente do projeto, Neila Correia.

Mário Fernando, de 53 anos, que está internado na UTI do HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado, afirma que a iniciativa é gratificante. “Eu estou muito satisfeito. Às vezes nós somos esquecidos pelos familiares, pelo filho, por um irmão, por todo mundo. E para mim, foi muito gratificante”, disse.

Para Marcos Henrique, filho de uma paciente internada na UTI do Hospital João Lúcio há mais de um mês, as visitas proporcionaram “um pouco mais de tranquilidade e alegria” neste momento.

"Nós finalizamos o processo seletivo e no dia 2 divulgamos a homologação da lista final, significa dizer que nós temos mais profissionais compondo a equipe multidisciplinar, ampliando o número de profissionais que vão está complementando e dando apoio as unidades de saúde. Isso fortalece muito esse processo ainda de preparação do encerramento da pandemia e já preparando também para o pós-pandemia", relatou o presidente da Aadesam .

De acordo com Neila Correia, de abril a maio, a equipe do Anjos da Saúde já realizou mais de 4.500 atendimentos nas quatro unidades de atuação, nos hospitais João Lúcio, Platão Araújo, 28 de Agosto e Delphina Aziz.

*Com informações da assessoria