Grupo cristão precisa de tecido para produção de máscaras em Manaus

Todos os envolvidos trabalham de maneira voluntária, com um único intuito: ajudar quem precisa | Foto: Divulgação/ Projeto Cristão

Manaus- Com espírito de solidariedade e amor ao próximo, voluntários do projeto “Mãos Que Ajudam a Preservar Vidas”, tem o objetivo de produzir seis mil máscaras de proteção contra a Covid-19, porém para o feito, os cristãos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos Dias precisam de doações de tecido.

Os fiéis já costuraram três mil máscaras de tecido e doaram a famílias carentes de Manaus. A mobilização em âmbito nacional tem como meta a confecção de três milhões de máscaras de proteção praa serem distribuídas no país. No Amazonas a sede da congregação é localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Todos os envolvidos nas confecções das máscaras são voluntários | Foto: Divulgação/Projeto Cristão





“O tecido utilizado na produção das máscaras é algodão (Tricoline). Todos os envolvidos trabalham de maneira voluntária, com um único intuito: ajudar quem precisa. Estamos arrecadando doações para fazer os equipamentos. Mão de obra temos, porém, material não temos condições de custear. Todas as doações serão aceitas de bom grado”, explicou a coordenadora local do projeto Joyce Almeida

Continuidade do projeto

O primeiro lote de doações da igreja aconteceu na ultima sexta-feira (29). Três mil máscaras foram distribuídas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na maternidade Dona Nazira Daou, todas localizadas na região norte da capital amazonense. Os equipamentos de proteção foram entregues aos profissionais de saúde que ficaram responsáveis por distribuir estas máscaras à população. Deste modo, os fiéis puderam cumprir as medidas de proteção conta a Covid-19.

A ação voluntária ocorre em todo o Brasil | Foto: Divulgação/Projeto Cristão

Sobre as doações

Quem puder doar os tecidos, ou qualquer outro material que ajude na produção das máscaras, deve entrar em contato com a coordenadora Joyce Almeida pelo número (92) 99251-2659.