Contra influenza, crianças até seis anos são vacinadas neste sábado

A Prefeitura de Manaus vai promover no próximo sábado (6), das 8h às 12h, a imunização de crianças com idade de seis meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Serão instalados 173 postos de vacina nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, que irão atender exclusivamente crianças na faixa etária indicada para a campanha, envolvendo a participação de 1.400 profissionais de saúde.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a mobilização tem como objetivo ampliar a vacinação contra influenza para crianças, oferecendo uma alternativa a mais para o acesso ao serviço. A recomendação é que pais e responsáveis compareçam ao posto de vacina apresentando o Cartão de Vacina da criança e o Cartão SUS (Sistema Único de Saúde). A lista com o endereço dos 173 postos pode ser acessada no site da Semsa, no endereço, semsa.manaus.am.gov.br.

“Em Manaus, 53.742 crianças já foram imunizadas contra a influenza. E a mobilização no sábado, dia 6 de junho, é mais uma oportunidade para que pais e responsáveis procurem um posto de vacinação. Com a pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Manaus vem adotando todas as medidas necessárias na redução de riscos de disseminação da doença durante as ações de imunização”, informa a chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes.

A campanha contra a influenza foi iniciada em 23/3, em Manaus e seria encerrada na próxima sexta-feira, 5, mas o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 30 deste mês, para todos os grupos prioritários para a imunização. A vacina disponível na campanha é trivalente e protege contra os vírus da influenza A (H1N1), da influenza B e da influenza A (H3N2).

Além da mobilização para vacinação de crianças no próximo sábado, dia 6, a Semsa mantém, de segunda a sexta-feira, postos de vacinação para atender os grupos prioritários na campanha contra influenza, o que abrange pessoas com deficiência, trabalhadores da saúde, idosos a partir de 60 anos, gestantes, mães no pós-parto até 45 dias (puérperas), professores, pessoas de 55 a 59 anos de idade, trabalhadores de transporte coletivo, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento na ativa, e caminhoneiros.

*Com informações da assessoria