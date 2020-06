Obras de recuperação das ruas de Tefé iniciam na próxima semana

As obras finalizarão no mês de novembro | Foto: Divulgação/Seinfra

Manaus – O sistema viário da sede do município de Tefé (Distante 522 quilômetros de Manaus), será recuperado pelo Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). O contrato prevê a revitalização de 55 ruas, sendo 27 no bairro Jerusalém e 28 no bairro São José, com um total de 14,59 quilômetros de ruas e avenidas recuperadas.

Com investimento de R$ 14,67 milhões, os serviços de recuperação das ruas terão início na próxima semana com a entrega para o mês de novembro de 2020.

Essa obra tem como objetivo melhorar a trafegabilidade e a circulação de veículos e de pedestres, proporcionando melhores condições de deslocamento, com infraestrutura adequada, uma vez que a mobilidade urbana também é um dos fatores que promove a melhoria da qualidade de vida da população. A retomada na execução de obras segue determinação do governador Wilson Lima.

*Com informações da assessoria