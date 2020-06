Covid-19: os desafios de pais separados com a guarda no isolamento

Manaus – O isolamento social impulsionado pela pandemia da Covid-19 exigiu uma radical alteração do modo de vida de todos. Para alguns, uma rotina que exigia esforço se torna ainda mais complicada. Este é o caso de casais separados que compartilham a guarda dos filhos pequenos.

A guarda compartilhada traz muitos desafios para pais e filhos que precisam conviver com a distância e se adequar a uma nova rotina. Com a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus as dificuldades ganharam um significado ainda maior, a saudade. É o que conta o industriário Marco Cavalcante, que está a mais de dois meses sem ver os filhos que possuem sete e um ano e meio. Segundo o pai, a decisão veio para garantir a segurança de toda a família.

“Pelo acordo judicial eu fico com eles a cada 15 dias e também aos fins de semana. No entanto tudo mudou com a pandemia. Desde o início da situação aqui em Manaus, eu e a minha ex-esposa decidimos suspender as visitas para preservar nossas mães que são do grupo de risco e também as crianças que podem ficar assintomáticas. Desde então só nos falamos por telefone”, explicou.

Apesar de entender que as medidas são para segurança de todos, Marco afirma que tem sido semanas difíceis longe dos filhos e a distância tem colaborado para o afastamento do filho mais novo.

“Ele tem apenas um ano e seis meses, então não entende o motivo da minha ausência e isso tem feito com que ele se afastasse de mim durante as ligações por videochamada. Já o maior entende e diz sentir muita saudade. Devido a separação ser recente tínhamos uma viagem de pai e filho programada para que eu pudesse conscientizar ele sobre tudo, mas com a quarentena infelizmente não foi possível e tudo se complicou ainda mais”, destacou Marco.

O industriário diz que as chamadas de vídeo não são suficientes para matar a saudade e que não espera a hora de poder dar carinho aos filhos.

“Sinto muita saudade. Nunca ficamos tanto tempo sem se ver assim e não poder abraçá-los é ainda pior. Eu e eles estamos ansiosos para que isso tudo se normalize e a gente possa ir até a sorveteria brincar nos brinquedos que eles amam e nos divertir muito. É o que o mais velho sempre me pede e com certeza será nossa primeira atividade”, afirmou o pai.

Segurança

Mesmo a pouco tem longe, pais afirmam que a falta de afeto dos filhos traz grande tristeza | Foto: Lucas Silva

A suspensão das visitas também atingiu o coordenador de logística Rubem Almeida, que está a uma semana sem ter contato presencial com o filho de 10 ano. Eles mantêm as conversas apenas por videochamada e apesar de pouco tempo separados o pai afirma que a saudade já é grande.

“Eu sou muito apegado ao meu filho e apesar do acordo feito com a mãe dele, nos vemos com muita frequência. Ficar longe dele sem a certeza de quando poderemos nos abraçar de novo é complicado, não vejo a hora de poder brincar com ele no condomínio, jogar videogame e dar muito carinho e cheiros nele”, contou.

Os pais afirmam que somente o contato por chamadas de vídeo não são suficientes | Foto: Lucas Silva

A decisão de suspender as visitas foi acordada pelos pais como forma de proteger os avós maternos, que por serem idosos estão no grupo de risco e precisam de atenção redobrada nesse período.

“O maior gesto de amor agora é ficar longe e entender que essa é a melhor opção, a saudade é grande, mas eu sempre explico que logo voltaremos a nossa rotina e vamos poder fazer tudo como antes. Sempre fazendo de tudo para que ele cresça em ambiente saudável e com amor”, destacou Almeida.

O que restam são saudades | Foto: Lucas Silva

Diálogo



A convivência dos filhos com pais separados requer diálogo para que seja criado um ambiente saudável. Mesmo que a decisão de ficar longe dos filhos seja difícil é preciso entender que em momentos de pandemia essa é a melhor saída é o que conta o autônomo Augusto Marques, que precisou ficar longe da filha de seis anos por três semanas a pedido da mãe.

“A decisão de suspender as visitas foi da minha ex-companheira. Confesso que no início fiquei chateado, pois eu quero estar perto da minha filha acima de tudo, mas após entender que o problema é sério, concordei com a suspensão. Nos falávamos apenas por videochamada e a saudade apertava mais a cada ligação. É muito difícil quebrar uma rotina de uma hora para a outra, no entanto a situação exige segurança acima de tudo", analisou o pai.

Augusto disse que após algumas semanas sem contato físico com a filha, a saudade foi apertando e conseguiu vê-la menos que por pouco tempo.

“Ela é minha pequena e única filha, estava sendo difícil só falar com ela por telefone e por isso eu e a mãe dela abrimos uma exceção e eu fui buscá-la para ficar um tempo comigo. Tomamos todas as recomendações necessárias e mesmo sem abraços ou beijos foi ótimo poder está com ela, esperamos que tudo passe logo e os gestos de afeto possam vou a nossa rotina”, comentou Marques.