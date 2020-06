Empresa entrega 3 toneladas de sorvete a profissionais da saúde no AM

Ao todo, 1.500 heróis receberam as delícias em seus postos de trabalho | Foto: Divulgação

Manaus - A rede Gusta Mais encerra nesta sexta-feira (5), a doação de três toneladas de sorvete aos profissionais da saúde dos hospitais públicos das redes municipal e estadual, que estão atuando diretamente no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19), no Amazonas. Ao todo, 1.500 heróis receberam as delícias em seus postos de trabalho.

O empresário Gustavo Picanço, que está à frente da rede Gusta Mais, Vaca Lambeu e O Picolezeiro, ajudou nas entregas e informou que a iniciativa faz parte da campanha “Você Muda Nosso Dia”, que surgiu após pesquisa do Centro de Medicina da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, comprovar que o sorvete possui triptofano, aminoácidos que proporciona tranquilidade e aumenta a produção de serotonina (o hormônio do bem-estar). Na prática, tais benefícios irão amenizar o estresse e ajudar os profissionais da saúde a relaxar e dormir melhor na hora do descanso.

O empresário Gustavo Picanço tem acompanhado a dificuldade enfrentada pelos profissionais da saúde. “Num momento em que todos os profissionais da saúde chegam a seus limites físicos e psicológicos, proporcionar a eles algumas horas de felicidade e distração nos enche de alegria e nos revigora para que possamos cada vez mais nos dedicar ao nosso sonho e poder ajudar ainda mais pessoas”, disse o empresário.

Os profissionais de saúde recebem potes de sorvetes nos sabores da nova linha da Vaca Lambeu | Foto: Divulgação

Para ele, a iniciativa tem a intenção de amenizar as situações dolorosas por quais os servidores passam diariamente. “Acredito que se cada um dos empresários de Manaus fizer uma ação social em favor dos profissionais da saúde, eles ficarão ainda mais motivados a salvar vidas da população amazonense”, acrescentou.

Os profissionais de saúde recebem potes de sorvetes nos sabores da nova linha da Vaca Lambeu, morango, chocolate, leite condensado, açaí, flocos, creme, cupuaçu e tapioca.

“Sabemos que muitos profissionais da saúde perderam suas vidas, estão afastados e lutam contra um sistema desumano para salvar a população. E, da nossa forma, gostaríamos de agradecê-los, por meio dessa ação, que envolveu todos nossos 50 colaboradores”, finalizou Gustavo.

A Rede Gusta Mais, genuínamente amazonense, atua no mercado há seis anos, onde comercializa sorvetes, picolés e paletas dos mais variados sabores regionais.

*Com informações da assessoria