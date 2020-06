Vídeo: jacaré engole cachorro em rio no Amazonas

O caso supostamente teria acontecido no Amazonas, mas a informação não foi confirmada | Foto: Divulgação

Manaus – Um vídeo que circula pelas redes sociais surpreendeu os internautas. Na gravação, é possível ver um cachorro nadando em rio, enquanto a dona do animal grita para que ele volte. Logo após, o cachorro é engolido por um jacaré. O caso supostamente teria acontecido no Amazonas, mas a informação ainda não foi confirmada.

No início do vídeo, o cachorro nada em direção ao meio do rio, onde há uma movimentação, enquanto um grupo de pessoas se desespera e pede para ''resgatar'' o animal. Em certo momento, o cão retorna à margem do rio, mas entra novamente na água, causando mais comoção.

Enquanto o cachorro nada em direção à água, a movimentação no rio fica mais evidente, e a figura de um jacaré aparece na superfície. Os dois animais ficam próximos, e o cão tenta fugir, mas acaba sendo abocanhado pelo jacaré, que desaparece novamente.

Não é possível observar se o cachorro sobreviveu, mas uma das pessoas no vídeo afirma, pouco antes do ataque, ''já era''.

Confira o vídeo do momento em que o jacaré ataca o cachorro: