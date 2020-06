Combate ao desmatamento e queimadas no AM contará com R$ 88 milhões

O plano compreende a proteção da floresta no Estado e demais recursos naturais | Foto: Divulgação

Manaus – Em comemoração ao dia Internacional do Meio Ambiente, nesta sexta-feira (5), o Governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Amazonas (PPCDQ-AM) e também assinou decretos que beneficiarão o setor.

A reunião aconteceu na sede do Governo, na Zona Oeste de Manaus, e reuniu o secretário Estadual do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Taveira, e a presidente da Comissão de Meio Ambiente, proteção aos animais e desenvolvimento sustentável (CAAMA), a deputada Joana Darc.

Os recursos utilizados neste plano serão de várias fontes, entre elas recursos captados e do Governo Federal. Cerca de R$ 88 milhões serão destinados para a realização do plano.

Wilson Lima destacou a união do governo com o trabalho efetivo do povo que usufrui dos recursos da floresta. Segundo ele, a diminuição de 90% do desmatamento nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) foram da parceria mútua entre os lados.

Wilson Lima destaca o trabalho em parceria com as famílias que vivem do setor primário | Foto: Maurílio Rodrigues/Secom

“Não é possível manter a nossa floresta em pé, sem manter o nosso povo. Somos referência, houve diminuição em 90% do desmatamento nas RDS’s. Não há como combater o desmatamento se não ficarmos em parceria com as pessoas que moram nessa região”, explicou Wilson Lima.

O governador assinou três decretos que serão publicados nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado. O primeiro institui o plano estadual de prevenção ao controle do desmatamento e queimadas do Amazonas e estabelece o compromisso estadual voluntário para a redução do desmatamento e queimadas. Outro decreto assinado reformula o fórum amazonense de mudanças climáticas, biodiversidade e serviços ambientais do Amazonas.

O terceiro decreto assinado nesta manhã regulamenta a lei N◦ 4000/4006 de 28 de Dezembro de 2016, que dispõe sobre o cadastro ambiental rural e o programa de regularização ambiental do Estado do Amazonas.

Controle

Eduardo Taveira destacou que o pacote de medidas contra o desmatamento apresentados no dia do meio ambiente vem em ótimo momento. Ele enfatizou que o controle do desmatamento é primordial para o controle das queimadas no Amazonas.

Eduardo Taveira afirmou que este é projeto robusto para o Amazonas | Foto: Ricardo Oliveira

“Ao combater o desmatamento você combate automaticamente às queimadas. O cenário atual é um aprofundamento da região Sul de aumento nas regiões federais. A ideia de que toda a floresta está queimando é errada. O desmatamento e as queimadas são em áreas concentradas”, afirmou Taveira.

Além desse ponto, o secretário também destacou o trabalho das famílias que vivem do setor primário e da retirada de recursos da natureza. Essas pessoas são importantes para que o desmatamento não ganhe grandes proporções. “As conservações ambiental e rural andam juntas. Esse é o nosso diferencial. Esta é uma ação robusta deste governo. Será de 2020 até 2022”, afirmou.

Políticas Públicas

A deputada Joana Darc afirmou que políticas públicas voltadas para o meio ambiente são eficazes quando há um plano efetivo.

“É impossível ter uma política de meio ambiente se não tivermos medidas estratégicas. Esse plano veio em boa hora, para saber o que fazer, quando fazer e para onde ir. Conseguimos antecipar em um mês com o decreto de emergência ambiental”, salientou Joana.

A deputada esteve na solenidade e destacou o trabalho do Governo do Amazonas | Foto: Divulgação

Em março deste ano, a Sema recebeu da ONG World Wide Fund for Nature (WWF-Brasil) mais de R$ 125 mil em equipamentos para auxiliar no combate às queimadas e incêndios florestais no Amazonas. A doação foi realizada após o órgão e a instituição assinarem um termo de doação de bens que beneficiará às Unidades de Conservação (UC) do Estado.

Ao todo, 12 Unidades de Conservação (UC) serão contempladas com os equipamentos. São enxadas, foices, pás, ancinhos, abafadores, coturnos para brigadistas florestais, capacetes, máscaras, luvas, facões, mochilas antichamas, entre outros materiais, que auxiliarão as equipes em campo no combate às queimadas ilegais e incêndios florestais no estado.