Aumenta o número de denúncias contra crimes ambientais no Amazonas

A população está denunciando mais crimes contra o meio ambiente | Foto: Divulgação

Manaus – A Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), coordenada pela delegada Carla Biaggi, apresentou dados importantes no que diz respeito ao crescimento no número de denúncias envolvendo desmatamento, maus-tratos a animais, transporte ilegal de madeira e pesca proibida.

Conforme dados repassados pela delegada, nos cinco primeiros meses de 2019 (janeiro a maio), os números de denúncias foram: 139 de maus-tratos a animais , 35 de desmatamento, cinco de transporte ilegal de madeira e 10 de pesca proibida. Ao todo, 184 denúncias.

Já nos cinco primeiros meses de 2020 (janeiro-maio), as denúncias tiveram um crescimento expressivo, sendo: 205 de maus tratos a animais, 38 de desmatamento, 18 de transporte ilegal de madeira e 12 de pesca proibida , um total de 273 denúncias.

“As pessoas passaram a denunciar mais, pois tiveram acesso à informação de que existe uma delegacia especializada. Sempre estivemos atuantes frente a operações relacionadas ao meio ambiente. Além desta, também unimos esforços nas operações ‘Verde Brasil 2020’ e ‘Verde Brasil 2019’, assim como nas ações da Central Integrada de Fiscalização (CIF), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam)”, comenta.

A Delegada aponta que o número de denúncias aumentaram no Amazonas | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Conforme Carla, a Dema combate diariamente todos os tipos de crimes ambientais, seja por meio de procedimentos criminais instaurados, investigações, diligências e operações, em sua maioria, integrada com outros órgãos ambientais, como o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Ipaam e Sema.

“Nosso papel é apurar os crimes ambientais e a sua autoria, por meio da investigação policial instrumentalizada pelo Inquérito Policial ou pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que é encaminhado à Vara do Meio Ambiente, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM)”, detalha ela.

Para fazer denúncias à Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), basta ligar no 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), enviar mensagens via WhatsApp no (92) 99412-4431.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus registra um caso de maus-tratos contra animais por dia