Projeto social entrega mais de 100 doações a ribeirinhos no Amazonas

Durante a primeira semana de junho, o projeto "Ajude as Comunidades" realizou a entrega de mais 120 cestas arrecadadas e destinadas a comunidades ribeirinhas moradoras das Unidades de Conservação (UCs) no interior do Amazonas e já inicia nova fase, estendida aos municípios já afetados pela pandemia.

O projeto teve início no dia 2 de maio e busca arrecadar itens que compõem a cesta básica, materiais de higiene e limpeza e máscaras de proteção individual, além de recursos financeiros que serão utilizados também para a compra dos materiais.

O principal intuito da iniciativa é evitar que as populações ribeirinhas se desloquem para os demais municípios, evitando a proliferação do novo coronavírus. As 120 cestas básicas enviadas foram paras as comunidades das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, RDS Piagaçu Purus e RDS Amanã, nos municípios de Manaus, Beruri e Tefé, respectivamente.

De acordo com Caroline Yoshida, uma das criadoras do projeto, as cestas básicas contêm também materiais de higiene e limpeza, que são frutos das doações realizadas por pessoas de várias partes dos país, ao Ajude as comunidades.

“Além disso, contamos com apoio principalmente dos moradores, na logística de entrega dentro da unidades, também das Associações dos Moradores das RDS, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e de embarcações municipais para chegarem até as localidades escolhidas para receberem as doações”, disse.

Caroline afirma também que o projeto entra em uma nova etapa, que visa atender preferencialmente os moradores ribeirinhos das localidades onde já existem casos confirmados de Covid-19, fator que aumenta a necessidade da quarentena, que consequentemente dificulta as atividades de geração de renda.

