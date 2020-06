Mãe e criança que aparece apanhando do pai em vídeo estão na delegacia

A delegada Joyce Coelho chegou na delegacia com o menino no colo | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Dois vídeos em que um homem, identificado como Rodrigo Ruan Fonseca, aparece agredindo o próprio filho repercutiram nas redes sociais. Assim que o caso ganhou visibilidade, a polícia iniciou as investigações e a mãe, identificada como Ivanira Fonseca, de 21 anos, e o menino foram levados, na tarde desta sexta-feira (5), até Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Elas estavam acompanhados da delegada Joyce Coelho.

Nas imagens, a vítima é ofendida pelo pai e obrigada a lavar as próprias vestes, além de receber vários tapas na região da cabeça. Os vídeos, que causaram revolta à sociedade manauara, foram feitos pelo próprio homem e encaminhados ontem (4) à ex-mulher, como forma de ameaça caso ela não voltasse com ele.

Nos vídeos, a criança aparece com cara de choro e o pai ordena que ele vá para o banheiro. A criança passa a ser agredida com vários tapas na cara e chora. Já no banheiro, o pai ordena que ele lave a própria roupa e ofende a criança com palavras de baixo calão e ainda faz comentários abusivos sobre a ex-mulher. Após a repercussão, vários policiais, como o capitão Carpê Andrade e cabo Plácido, divulgaram a situação e abriram suas redes sociais para denúncia sobre o paradeiro do agressor.

A mãe com a criança aguardando ser chamada para depoimento | Foto: Suyanne Lima





Na manhã desta sexta-feira (5), o capitão Carpê Andrade e os policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram na casa onde o suspeito mora, localizada no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus, mas ele não foi encontrado

Depoimento

A mãe da criança, que também possui outro filho, contou que o ex-marido saiu após a repercussão do vídeo e não informou para onde ia.

Agora a mãe e criança deverão ser ouvidas na Depca, onde serão repassadas todas as informações sobre a criança e sobre o comportamento do pai. As investigações sobre o caso estão em andamento.

Veja os vídeos das agressões e a resposta da mãe após a repercussão:

Os vídeos foram embaçados para resguardar a imagem da criança | Autor: Reprodução