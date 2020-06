Vai sacar o auxílio neste sábado? Saiba quais agências da Caixa abrem

Saiba quais agências você pode ir neste sábado (6) | Foto: Lucas Silva

Manaus - A Caixa Econômica Federal, principal banco de pagamento para os beneficiários do Auxílio Emergencial abrirá neste sábado (6). Ao todo, serão 14 agências no Amazonas para atendimento extra das 8h às 12h. Saiba quais funcionarão neste fim de semana.

Agências na capital:

- Agência Caixa Adrianópolis, na avenida André Araújo, número 243;

- Agência Caixa no Centro, localizada na rua Leonardo Malcher, bairro Praça 14;

- Agência do Teatro Amazonas, na Rua José Clemente, 420;

- Agência Vitória Régia, no Centro, rua Barroso, número 101;

- Agência Cidade Nova, rua Florida- Conjunto Cidade Nova I;

- Agência da Caixa na Compensa, avenida Brasil, 2668;

- Agência Leste Manauara, no bairro Jorge Teixeira, avenida Autaz Mirim, 9118;

- Agência Raiz, bairro Raiz, avenida Silves, 366.

Agências no interior:

- Humaitá- Agência do Centro, rua Cinco de Setembro, s/n;

- Itacoatiara- Agência Centro, avenida Parque, número 520;

- Manacapuru- Centro, BLV BVD Pedro Rattes, 664;

- Parintins- Centro, rua Benjamim da Silva, 1874;

- Tabatinga- Agência Bairro das Comunicações, avenida Amizade, sn;

- Tefé- Agência Centro, rua Olavo Bilac, 377.

A Caixa informou que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento - das 8h às 14h - serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 14h, o atendimento continua até o último cliente, garantiu o banco.

