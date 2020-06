600 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes estão abertas

Manaus - Um novo edital com mais 600 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes on-line, foi disponibilizado nesta sexta-feira (05). A iniciativa é da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). Os cursos, que integram o projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro - On-Line”, serão realizados via internet, com tutoria realizada pelo departamento de Qualificação Profissional da Semtepi.

Os interessados devem baixar o edital disponível no site da Semtepi (https:/ /semtepi.manaus.am.gov.br/ ), acessar o site Google Classroom (https: //classroom.google.com ) e preencher o formulário disponível na pasta de cada turma para efetivação da matrícula na plataforma digital.

Para participar, o candidato deve ter a partir dos 16 anos e estar cursando o ensino médio; jovens em busca do primeiro emprego; e trabalhadores cadastrados no Sine Manaus com ensino médio completo.O preenchimento do formulário on-line já garante ao candidato a participação no curso escolhido. No entanto, cada curso terá suas inscrições encerradas ao atingir o número de vagas disponíveis.

Cursos

Apresentação em Público (36h) – 150 vagas

Período – 8/6 a 25/6

Código de Matrícula – i3d4dir

Treinamento em 8’S (36h) – 150 vagas

Período – 8/6 a 27/6

Código de Matrícula – crkyjbo

Relações Humanas (42h) – 150 vagas

Período – 8/6 a 18/6

Código de Matrícula – i34bt75





Líder Coach (20h) – 150 vagas

Período – 8/6 a 18/6

Código de Matrícula – d4furlj

