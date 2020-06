Lutadora de luta livre espanca ex-companheiro com fio elétrico

O homem agredido está com escoriações em várias partes do corpo | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 25 anos, denunciou a ex-companheira de 25 anos, lutadora de luta livre por tê-lo agredido fisicamente com o fio elétrico de um ar-condicionado. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (5), por volta das 22h30, na casa dele no bairro Monte das Oliveiras (Zona Norte de Manaus). A vítima esteve na manhã deste sábado (6), por volta das 9h no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar a ocorrência.

O homem conversou com exclusividade com o EM TEMPO e relatou que a ex-companheira não aceitava o término do relacionamento e decidiu marcar um encontro na casa dele. No local, ao se descuidar do celular, a lutadora viu mensagens de uma outra mulher e arrancou os fios do ar-condicionado e o agrediu por diversas partes do corpo. Toda a agressão foi presenciada pelo filho dele de 13 anos.

“Ela se alterou, puxou o fio do ar-condicionado, tentou me enforcar, me bateu bastante e o pior foi que o meu filho ficou vendo tudo. Fiquei tentando empurrar a porta para que ela não entrasse e ela chutando. Ainda consegui tirá-la de dentro de casa, mas ela não estava satisfeita. Ela quebrou fogão, quebrou guarda-roupa, destruiu minha casa inteira”, relatou.

O jovem contou que não reagiu às agressões e apanhou sem fazer nada por saber que a mulher poderia alegar para a polícia que foi agredida. “Fiquei até com medo de denunciar porque sei que a Justiça sempre vai pro lado da mulher. Só vim porque tenho todas as provas. Tenho foto dela entrando e saindo da minha casa. Fotos dos móveis destruídos e vídeos também. Hoje ela está belíssima no trabalho e eu estava em casa todo ferido”, explicou.

O caso foi registrado no 6º DIP e o homem deverá passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

