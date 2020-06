'Junho Violeta' oferece atividades on-line e vacinação contra H1N1

Disque Direitos Humanos recebeu 159 mil denúncias em 2019, sendo 30% (48.446) relacionados a pessoas idosas | Foto: Reprodução/ Pixabay

Manaus - Em homenagem ao “Junho Violeta”, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realiza atividades para informar a população e estimular a interação do público da terceira idade e prepara uma campanha de vacinação contra H1N1 no Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa (15).

As atividades do mês de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa estão sendo realizadas por meio de transmissões ao vivo, no Facebook da Sejusc – incluindo uma live para 62 municípios do Amazonas - desde a última terça-feira (2), com profissionais e autoridades da área e campanha de vacinação destinada às pessoas idosas.

De acordo com Franciane Alves, secretária adjunta dos direitos da Pessoa Idosa da Sejusc, a secretaria trabalha para realizar as atividades no mês da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa há três anos e as atividades de 2020 foram readaptadas para o momento atual de pandemia da Covid-19.

“A Sejusc já vem trabalhando com esta pauta desde 2017, quando assumimos a gestão do segmento idoso que antes era da Secretaria de Assistência. O objetivo dessas atividades é não só promover políticas públicas, mas conscientizar a população e os próprios idosos que eles têm sim um direito a ser preservado. Isso é o Estatuto do Idoso que fala, lei criada em 2013 que ampara e defende os direitos da pessoa idosa”, afirma a secretária.

Atividades

A segunda live do “Junho Violeta” acontece às 10h da manhã na próxima segunda-feira (8), com a palestra “Trabalhando bem-estar para idosos em isolamento social”. Nela, especialistas em educação física e psicóloga da Sejusc vão falar sobre o valor da prática de exercícios físicos para melhorar o bem-estar dos idosos que estão em isolamento.



As atividades têm continuidade na terça-feira (9), em videoconferência por meio do Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), das 9h às 11h. O debate aborda a temática dos representantes da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI/SEADPI) e do Conselho Estadual do Idoso.

Nesta conferência em específico, todos os 62 municípios do estado do Amazonas terão acesso ao conteúdo transmitido pelo aplicativo “Mano”. Lembrando que a página do Facebook da Sejusc vai transmitir todo o conteúdo.



Na quarta-feira (10), o médico geriatra Euler Ribeiro participa de uma transmissão ao vivo às 10h, com o tema “Os impactos do isolamento social para os idosos, em tempo de pandemia do novo coronavírus”.

No encerramento das atividades, mesma data do Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, o “Junho Violeta” oferece as transmissões “Rede de proteção da pessoa idosa: orientações e informações”, às 10h e “Violência contra idosos em tempos de confinamento”, às 16h - esta no Facebook do Centro de Convivência do Idoso.

Além disso, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e Delegacia do Idoso, a campanha vai realizar uma ação de vacinação contra a Influenza A (H1N1), das 8h às 12h, no CIPDI, que fica na Rua do Comércio, localizada no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da capital.

Dia Mundial de Conscientização

O Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa foi criado em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, com o objetivo de promover a conscientização sobre o crescente número de idosos vítimas de algum tipo de violência.

Além disso, a iniciativa propõe acender o debate em busca de recursos e estratégias que atuem de forma a proteger as pessoas idosas. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, em 2017, 33 mil denúncias de abusos e agressões foram recebidas pelo Disque 100 em todo país, ressaltando que nem sempre as situações de violência são denunciadas.

Nos atendimentos realizados no ano de 2019, o Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI) identificou que, no Amazonas, a violência contra o idoso se caracteriza nas tipificações de negligência, agressão psicológica, abuso financeiro e maus-tratos. Dentre os agressores, os filhos são os principais figurantes, já nas vítimas, as mulheres idosas constituem a maior parte.