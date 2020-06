Ministério vai divulgar dados da Covid-19 em plataforma interativa

O uso da data de ocorrência (e não da data de registro) auxiliará a se ter um panorama mais realista, segundo a Agência Saúde | Foto: Agência Brasil/Internet

O novo modelo de divulgação de informações sobre a Covid-19 vai abordar o cenário atual da doença, com análise de casos e mortes por data de ocorrência, de forma regionalizada. Dessa forma, toda a rede de atenção à saúde estará em condições de se adequar e agir com mais efetividade contra a doença.

O uso da data de ocorrência (e não da data de registro) auxiliará a se ter um panorama mais realista do que ocorre em nível nacional e favorecerá a predição, criando condições para a adoção de medidas mais adequadas para o enfrentamento da Covid-19, nos âmbitos regional e nacional

Os dados fornecidos nas coletivas de imprensa passaram a ser entregues em plataforma online, o que só reforça a transparência de informações para que toda a população realmente tenha acesso a qualquer momento às informações acerca da pandemia.

Acesso dos Estados

Destaca-se que está ocorrendo um problema no acesso dos Estados à base de dados do e-SUS acessada via API. Os dados a partir de 28 de abril estão indisponíveis. Do total de mais de 2,6 milhões de notificações, só estão disponíveis pouco mais de 439 mil. Alguns estados e o CONASS relataram esta problemática, fazendo com que este Ministério trabalhasse com o DATASUS para resolver essa situação. Contudo, os dados podem ser acessados no link para o open SUS e fazer suas pesquisas com os dados disponíveis no www.opendatasus.saude.gov.br

Estratégias de Comunicação e Divulgação

Será analisado como trabalhar as curvas logarítmicas sem desconsiderar os totais de casos e óbitos, pois entende-se que um tipo de dado trabalhado não dispensa o outro. Cabe ressaltar que esses dados precisam ser divulgados por especialistas com um esclarecimento adequado, apontando as tendências, sem dar margens a interpretações equivocadas da curva epidemiológica em cada estado ou região do país.



No caso específico da divulgação dos números de casos e óbitos relacionados à COVID-19, observa-se que são públicos e estão disponíveis nos boletins epidemiológicos diários dos Estados. Por meio dessas informações públicas, o Ministério da Saúde confere e consolida os dados para apresentar o cenário nacional da doença.

A adequação dos horários de divulgação dos dados é parte da estratégia da obtenção de informações mais precisas. O momento de divulgação está atrelado ao fechamento dos boletins epidemiológicos estaduais. Ressalta-se que esses dados são carregados pelos estados e municípios ao final do dia, por volta das 18 horas, e que há diferentes fusos horários no território nacional, o que atrasa um pouco a finalização da atualização dos dados a serem trabalhados.

Quando finalizada a consolidação e conferência, o boletim do Ministério da Saúde distribui instantaneamente para os 540 jornalistas cadastrados no Brasil e divulga as informações no seu portal e redes sociais. Os dados também são discutidos nas frequentes coletivas de imprensa, que já somam mais de 300 horas desde o início da pandemia.





Com informações da Agência Saúde