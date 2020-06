Número de novos casos de Covid-19 oscilam no Amazonas

Nos boletins com registro de mais de mil casos, os casos caíram para menos de 500 | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus - O número de novos casos de coronavírus (Covid-19) está oscilando no Amazonas. Na última sexta-feira (5), foram registrados 47.666 casos, cerca de 1.193 novos casos confirmados com relação ao dia anterior. No sábado (6), havia 48.785 casos, com o aumento de 1.119. Já no domingo (7) foi contabilizado a queda de mil novos casos, registrando apenas 484 , totalizando 49.269 pessoas infectadas. Os dados são emitidos diariamente pela Fundação de Vigilância de Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Período de transmissão

Uma informação positiva é que, ao todo, 39.586 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e já estão fora do período de transmissão do novo vírus.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, afirmou que o aumento do número de casos no Amazonas se dá pela ampliação da rede de diagnóstico da Covid-19 na rede de atenção básica em Manaus e no interior do Amazonas.

Os municípios recebem o teste rápido da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) e prefeituras também adquirem para suprir a grande demanda. Com isso, mais casos são identificados e consequentemente, encaminhados para tratamento adequado.

“É importante esclarecer que as transmissões nesses pacientes ocorreram há mais de oito dias, sendo possível o diagnóstico com teste rápido”, informou a especialista.

Testagem nos municípios

Os municípios intensificam as testagens | Foto: Divulgação Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira

São Gabriel da Cachoeira é um dos municípios que receberam o serviço de testagem rápida entre os dias 26 a 29 de maio. Os testes aconteceram em três pontos do município com pacientes com mais de 20 anos e sintomáticos para síndromes gripais há mais de oito dias.

Na zona rural de Parintins, as equipes da Vigilância em Saúde e Saúde Rural estiveram na comunidade do Marajó realizando testes rápidos na população de risco e fazendo o repasse dos medicamentos para o tratamento de pacientes com Covid-19.

As testagens em massa no interior contribuem para o diagnóstico da doença | Foto: Divulgação Prefeitura de Parintins

Na última semana, a prefeitura de Tefé já realizou duas etapas das testagens rápidas em 25 setores do município. Os resultados irão auxiliar na elaboração de estratégias ao combate ao novo vírus. A cidade conta com 2.269 casos confirmados, 63 mortes, 16 pessoas internadas e 1.351 fora do período de transmissão do vírus.

