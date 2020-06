Manacapuru: Sejusc emite 144 documentos vitais para sacar o auxílio

Ao todo, 144 atendimentos foram realizados, entre 1ª e 2ª via de RG e Certidão de Nascimento | Foto: Divulgação/Sejusc

Manacapuru -Um mutirão para emissão de documentos no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) foi realizado no último final de semana. A ação da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) teve como foco pessoas que precisavam de documentos para sacar o auxílio emergencial do Governo Federal. Ao todo, 144 atendimentos foram realizados, entre 1ª e 2ª via de RG e Certidão de Nascimento. O feito ocorreu no último sábado (6).

Os atendimentos fazem parte da estratégia do Governo do Estado para garantir a emissão dos documentos a quem necessita receber o benefício. Desde o início da pandemia, os atendimentos nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) estão suspensos, ocorrendo apenas em casos emergenciais especificados em um acordo de cooperação assinado no mês de maio com a Caixa Econômica Federal.

O secretário executivo de Cidadania, Edward Venâncio, destaca que a ação ocorreu devido à grande demanda identificada pelo PAC em Manacapuru. “A população procurava o PAC, porém estava fechado devido a esse período de pandemia. O gerente do PAC nos informou sobre a situação e acatamos a solicitação dele. A ação ocorreu no próprio PAC, das 8h às 16h. Realizamos um total de 144 atendimentos incluindo emissão de 1ª via e 2ª via de RG e 2ª via de certidão do nascimento”, destacou Venâncio.

O acordo de cooperação garante a emissão emergencial para quem precisa sacar o Auxílio Emergencial, Seguro-Desemprego e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os documentos estão sendo emitidos após uma parceria com a Caixa Econômica Federal.

Atendimento

O canal da Sejusc para esclarecer dúvidas da população em relação ao auxílio emergencial e agendar atendimento para emissão de 2ª via do RG funciona pelos números (92) 98484-2147, 99377-2327 e 99263-9786, com mensagens pelo WhatsApp e ligações diretas.

Equipes estão à disposição das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para tirar dúvidas da população em relação ao passo a passo do cadastro.

Tendas

Em Manaus, os agendamentos também podem ocorrer em tendas montadas em sete agências da Caixa na capital. A capital possui 26 agências da Caixa, mas a instituição bancária informou que apenas sete estão tendo aglomeração de pessoas e, por esse motivo, as tendas foram instaladas somente nesses locais:

• Agência Leste Manauara, avenida Autaz Mirim, 9.118, bairro Jorge Teixeira, zona leste

• Agência Compensa, avenida Brasil, 2.668, bairro Compensa, zona oeste

• Agência Manôa, avenida Francisco Queiroz, 1.025, Conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, zona norte

• Agência do Shopping Grande Circular, avenida Autaz Mirim, 6.100, 3º andar do centro comercial, bairro São José Operário, zona leste

• Agência Cidade Nova, rua Florida, 194, bairro Cidade Nova I, zona norte

• Agência Franceses, avenida Desembargador João Machado, 15, quadra 7, Alvorada, zona centro-oeste

• Agência Norte Manauara, avenida Margarita, s/nº, Nova Cidade, zona norte

*Com informações da assessoria