Corpo é encontrado embaixo de ponte na Zona Sul de Manaus

Manaus - Um corpo do sexo masculino, ainda não identificado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (8) por volta das 13h, em um igarapé que fica embaixo da ponte que liga a avenida Lourenço da Silva Braga com a avenida Carvalho Leal, na Zona Sul de Manaus.

Conforme a polícia, o corpo foi encontrado por moradores da área que acionaram as autoridades. A vítima seria conhecida como "Loiro" e morava embaixo da ponte.

Testemunhas relataram que "Loiro" é usuário de drogas e que frequentemente se envolve em confusões. Ele, inclusive, já teria sido ameaçado de morte.

Devido à dificuldade de acesso do local, foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) para apoio na remoção do corpo.

A causa da morte será confirmada após exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).