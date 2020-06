Termina hoje prazo para inscrição em programa para startups em Manaus

Manaus- Até esta segunda-feira (8), startups com sede em Manaus poderão participar da primeira rodada do Green Up, um programa de aceleração do Manaus Tech Hub que tem a proposta de investir em startups da cidade.As inscrições estão abertas desde o dia 27 de maio e podem ser realizadas através do site http://manaustechhub.com/greenup/.

Esta rodada do programa está aberta a todas as empresas nascentes de base tecnológica da região. O projeto pode ter até cinco startups selecionadas. A gestora do Manaus Tech Hub, Jacqueline Freitas, explica que existem diversos critérios para a seleção.

“Dentre os critérios de seleção, as startups precisam estar em estágio de desenvolvimento e de preferência já ter tração comprovada no mercado com usuários, serem compostas por um time diverso e terem desenvolvedores dedicados à tecnologia, além de disponibilidade para ficar em Manaus durante os 12 meses do programa”, pontua. “As inscrições serão analisadas por uma comissão”.

Benefícios

Entre os benefícios oferecidos pelo programa estão a utilização gratuita de um ano do espaço de coworking, mentoria especializada, acompanhamento quinzenal com o time jurídico, de negócios, gestão e de comunicação, conexão com novos negócios do Sídia, filiação de um ano e mais de R$ 1 milhão em benefícios com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), além da participação e realização de eventos no Manaus Tech Hub.

Sobre o Manaus Tech HubO

Manaus Tech Hub é um espaço que tem por objetivo promover o desenvolvimento e o crescimento de startups na Amazônia, com inovação aberta e oportunidades em novos projetos, conectando empresas do polo industrial, governo e empreendedores. Trata-se de uma iniciativa do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia para contribuir com o ecossistema de inovação da região.

*Com informações da assessoria