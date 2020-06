Moradores do Amazonino Mendes 2 reivindicam a reabertura de UBS

A Unidade Básica de saúde fica localizada no bairro Novo Aleixo , Zona Norte da capital | Foto: Divulgação

Manaus- Moradores do bairro do Conjunto Amazonino Mendes 2 reivindicam a reabertura da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Família N37, localizada na rua Araújo Lima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A população local reclama de uma série de complicações desde o fechamento da UBS.

Desativada há mais de três meses, a Casinha de Saúde oferecia serviço de consultas médicas, entrega de medicamentos, serviços ambulatoriais e visitas de agentes de saúde às residências dos moradores.

Segundo o presidente do Conselho Comunitário do bairro, Elton da Silva, foi feito um abaixo assinado com mais de 100 assinaturas para ser entregue aos órgãos responsáveis para pedir as autoridades a reativação do posto de Saúde.

Para Elton da Silva, a dificuldade do Conjunto Amazonino Mendes 2 não atinge apenas os doentes, que precisam sair do local à procura de atendimento médico em outros bairros, mas também os idosos e diabéticos da região.

“Esta casinha precisa ser reativada, precisamos de alguém que possa nos ajudar. Até porque as dificuldades aqui é de proporção bem maior, tanto com os doentes quanto com os idosos e hipertensos. A casinha é o único lugar que nós temos de atendimento dentro do nosso bairro. Foi desativada e levada para outro bairro com mais ou menos cinco quilômetros daqui. Não tem condições dos nossos moradores se deslocarem para outro lugar. Há cadeirantes diabéticos. Nós temos o abaixo assinado, vários moradores fizeram esse documento como uma maneira de solicitar dos órgãos competentes a reativação dessa unidade básica de saúde," disse o presidente do conselho do bairro.

Moradores reclamam que estão sem atendimento na UBS | Foto: Divulgação

Semsa

Questionada sobre a reativação da UBS N37, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que a suspensão temporária das atividades das UBSs de pequeno porte segue as recomendações do Ministério da Saúde como parte das ações de enfrentamento ao novo Coronavírus, uma vez que são espaços reduzidos que se tornariam ambientes propícios à proliferação do vírus causador da Covid-19. Essa medida inclui a UBS N37.

Contudo, a Secretaria informou que os usuários não estão sem atendimento, eles são reorientados para as unidades de porte maior, observando a rotina de agendamento ou atendimento. Além disso, há uma Unidade Básica de Saúde Móvel na Avenida Autaz Mirim, no estacionamento do Sest/Senat, que também está dando suporte às demandas dos moradores daquela região da cidade.

Por fim, a pasta ressalta que a UBS N37, assim como as outras de pequeno porte, não foi desativada, e voltará às atividades quando os casos do novo coronavírus diminuírem na capital.

