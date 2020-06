Lives ensinam a fazer compostagem e horta em casa

Manaus - Lives mostrando alternativas sustentáveis ao meio ambiente têm ganhado a audiência dos internautas na última semana. A iniciativa acontece em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, com a realização de uma série pela Distribuidora Atem e o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam). O tema do evento desta segunda-feira (8), às 18h, a será “Compostagem em Casa – Como Fazer?”. E, na quarta-feira (10), também às 18h, “Horta em Ambiente Urbanos – Primeiros Passos”. O público pode conferir as lives no Instagram @postosatem .

As lives terão a participação do coordenador de comunicação do Idesam, Samuel Simões Neto, como mediador e palestrante. Segundo ele, Segundo ele, os temas foram definidos a partir de ações que as pessoas possam colocar em prática em casa e com poucos recursos, considerando que muitas pessoas ainda estão em quarentena. A ideia é dar dicas práticas de como executar essas ações e também tirar dúvidas do público participante. O jornalista atua em ações de conscientização e mobilização do instituto, prestando apoio técnico a negócios e empreendedores que produzem de forma sustentável.

A programação desta segunda (8) terá participação de Andressa Barroso, voluntária do grupo Igarapés Limpos, que abordará os benefícios de ter uma composteira em casa, entre eles, o de reduzir em cerca de 50% o lixo gerado, além de ajudar a cidade, aliviando a demanda por aterros sanitários, reduzindo a emissão de poluentes e evitando a contaminação do solo, dos lençóis freáticos e da atmosfera.

No dia 10, o evento encerra com dicas de “Horta em Ambiente Urbanos – Primeiros Passos”. A proposta é ensinar como iniciar um projeto de horta em casa ou apartamento. Plantar uma horta própria tem inúmeros benefícios, entre eles a possibilidade de ter acesso a produtos frescos e orgânicos em casa. A horta também pode se tornar uma atividade terapêutica, além de ser um negócio para comunidades baixa renda.

A live terá participação de Janete Canto, presidente do Instituto de Sociabilização Reeducar e mentora do projeto Minha Horta Cidadã, que promove segurança alimentar por meio do uso da agroecologia. Além de promover a inclusão social, o projeto valoriza a produção orgânica, sem o uso de agrotóxicos e outros produtos nocivos à saúde.

Sobre a Atem

A Atem atua nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima, com bases próprias de distribuição localizadas nas cidades de Manaus, Porto Velho, Miritituba e Cruzeiro do Sul, atendendo a todas as exigências do mercado e da ANP. São ao todo mais de 300 franqueados e mais de 2.000 clientes ativos. A Atem é uma empresa com DNA Amazônida que tem como missão desenvolver negócios que sejam sustentáveis, efetivos e confiáveis, e que superem positivamente as expectativas de todos os interessados.

Sobre o Idesam

Em mais de 15 anos de trabalho na Amazônia, o Idesam se consolidou como uma das organizações não governamentais mais relevantes e de maior impacto, se destacando no Brasil e internacionalmente pela sua atuação junto a produtores rurais, comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas. Ao longo desse período, já alcançou mais de 3,4 mil famílias, distribuídas em 10 municípios da região.

Os projetos desenvolvidos incentivam a busca por soluções criativas para os desafios sociais e ambientais que impactam, principalmente, os povos mais vulneráveis da floresta. Por isso, o Idesam sabe da importância e investe continuamente em atividades de campo, pesquisas, no empreendedorismo social, em iniciativas de bioeconomia e estudos científicos. A equipe coloca em prática projetos e programas que já renderam resultados concretos ao planeta, seja na mitigação das mudanças climáticas, manejo e tecnologias florestais ou na produção rural sustentável.

Em 2020, a atuação do instituto segue por um processo de amadurecimento e expansão, no apoio a negócios inovadores e startups de impacto socioambiental positivo, um passo a mais no longo caminho do futuro da Amazônia: o de uma nova economia de baixo carbono, baseada na valorização dos habitantes da floresta e uso sustentável dos recursos naturais.

*Com informações da assessoria