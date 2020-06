Atendimentos em tendas ajudam pessoas que ainda não receberam auxílio

Manaus- Com o objetivo de ajudar os manauaras que necessitam receber o auxílio emergencial, mas estão com problemas nas documentações, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) iniciou atendimentos em tendas na capital amazonense. O serviço é oferecido nas proximidades de algumas agências da Caixa Econômica Federal, o banco responsável em pagar o benefício do disponibilizado pelo Governo Federal.

Pessoas que precisam sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e obter o Seguro Desemprego também fazem parte do grupo prioritário. Manaus possui 26 agências da Caixa, no entanto a instituição bancária informou que apenas sete estão tendo aglomerações de pessoas e, por esse motivo, as tendas foram instaladas somente nos pontos mais críticos da região.

As tendas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, por ordem de chegada. O atendimento é feito apenas para aqueles que comprovem necessitarem regulamentar ou emitir novas documentações.

Atendimento na sede

Na unidade da Sejusc localizada na rua Salvador, 456, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, também está sendo feito atendimento de extrema importância. No entanto, é preciso realizar o agendamento prévio da emissão dos documentos e comprovar a urgência. As datas e horário de atendimento serão definidos de acordo com o calendário da secretaria, bem como a solicitação de documentos necessários para a utilização do serviço.

Dúvidas e pedido de agendamento podem ser feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos telefones (92) 98484-2147, 99263-9786 e 99377-2327 (somente WhatsApp).

Confira os locais de em que as tendas estão situadas:

• Agência Leste Manauara, avenida Autaz Mirim, 9.118, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste

• Agência Compensa, avenida Brasil, 2.668, bairro Compensa, Zona Oeste

• Agência Manôa, avenida Francisco Queiroz, 1.025, Conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, Zona Norte

• Agência do Shopping Grande Circular, avenida Autaz Mirim, 6.100, 3º andar do centro comercial, bairro São José Operário, Zona Leste

• Agência Cidade Nova, rua Florida, 194, bairro Cidade Nova I, Zona Norte

• Agência Franceses, avenida Desembargador João Machado, 15, quadra 7, Alvorada, Zona Centro-Oeste

• Agência Norte Manauara, avenida Margarita, s/nº, Nova Cidade, Zona Norte