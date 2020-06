Antiga Câmara de Manaus recebe Centro de Arqueologia da cidade

A obra seguiu seu cronograma mesmo durante a pandemia e chega a mais de 60% de construção | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus - Por anos sede do Poder Legislativo, o prédio da antiga Câmara Municipal – um dos mais importantes símbolos do Centro Histórico de Manaus – vem sendo revitalizado pela prefeitura. Com recursos garantidos, a obra seguiu seu cronograma mesmo durante a pandemia e chega a mais de 60% de construção.

O local irá receber o futuro Centro de Arqueologia, promovendo o encontro do passado com o futuro e a preservação cultural da cidade.

“Desde o início da minha gestão, o Centro Histórico de Manaus sempre foi uma prioridade e temos realizado inúmeras ações de valorização dessa área da cidade. Mais que uma política pública cultural e turística, para mim, é uma questão de honra, de amor e de orgulho pela nossa história e pelo nosso povo”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Sítio arqueológico de Manaus

Construído na década de 1880, o espaço encontra-se na área de influência de um dos mais importantes sítios arqueológicos do município, o Sítio Manaus, e estava desocupado nos últimos oito anos. A revitalização da antiga Câmara Municipal integra o programa “Manaus Histórica”, iniciado em julho de 2019.

Atualmente, os trabalhos se concentram em instalações de piso, estrutura de cobertura do pátio central, alvenaria, redes de hidráulica e sanitária, reboco, contrapiso em concreto e escadas metálicas.

O futuro centro vai absorver uma alta demanda, em razão da escassez de instituições de guarda para acervos de arqueologia na região. O local também deverá desenvolver pesquisas e acolher os acervos de testemunhos da cultura material, que surgem por todo o território do Estado.

Resgate histórico em Manaus

Para o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), engenheiro Cláudio Guenka, essa é uma obra de resgate à história da cidade e do povo manauara. “O prefeito Arthur acerta ao recuperar a antiga sede da Câmara Municipal, principalmente devido ao tocante histórico que ela representa. Aqui queremos entregar uma obra que vai servir tanto como centro arqueológico, como museu da nossa história”, ressaltou.

Por que criar um centro de arqueologia em Manaus?

A proposta de criar um Centro de Arqueologia, localizado junto ao sítio arqueológico de Manaus, vai desempenhar importante papel na Amazônia, ao estabelecer uma referência enquanto instituição de guarda, conforme estabelece a Portaria n° 196, de 18 de maio de 2016, para que seja capaz de acolher os acervos que surgem por todo o território do município nos inúmeros sítios arqueológicos que a cada intervenção vêm surgindo.

O prédio funcionará como reserva técnica e terá um museu para exposição dos achados arqueológicos, provenientes das obras da Prefeitura de Manaus no centro histórico.

A Biapó Construtora foi a vencedora da licitação para o restauro e adaptação do prédio.