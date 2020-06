Vídeo: mulher diz para Bolsonaro que enxofre do alho cru mata Covid-19

A mulher se ofereceu como cobaia para testar o remédio natural | Foto: reprodução

Manaus – Uma mulher se ofereceu nesta segunda-feira (8) para o governo de Bolsonaro, como cobaia para testificar que o novo Coronavírus é combatido com o consumo do enxofre encontrado no alho cru . A conversa aconteceu no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Em vídeo, a mulher afirma diretamente para Jair Bolsonaro que é do Paraná e ligou para o gabinete afim de falar sobre a descoberta para o presidente.

Assista o vídeo:

Veja o momento da conversa | Autor: Reprodução

“Pode injetar o vírus em mim. Eu assumo todas as responsabilidades. Sabia que a pessoa que usa um dente de alho cru por dia aumenta a imunidade? Porque é rico em enxofre. Se fala muito em cálcio e ferro , mas não de enxofre. O enxofre mata o Coronavírus”, disse.

Após finalizar a conversa, Bolsonaro pediu para que anotassem o número da mulher e disse que arranjaria alguém do Ministério da Saúde para falar com ela. “Eu arranjo alguém para falar com a senhora lá, pode ser?”, disse o presidente.

Não há estudos que comprovam a eficácia do uso de alho cru contra o novo coronavírus que causou a pandemia mundial. Mas, com relação à saúde, há comprovações do uso de alho cru na melhora da saúde óssea, desintoxicação por metais pesados, melhora o condicionamento físico de atletas, aumenta a longevidade, previne demência e doença de Alzheimer, melhora níveis de colesterol e diminui a pressão arterial.

