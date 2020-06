Crimes contra dignidade sexual são pauta em live nesta quarta (10)

Manaus - Ocorre nesta quarta-feira (10) um bate-papo sobre o que fazer quando se é vítima de crimes contra a dignidade sexual. Em formato de live, a conversa será conduzida por Nauzila Campos, jornalista e advogada, a qual vai entrevistar Débora Mafra, ex-titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (Deccm). O papo ocorre às 19h, no Instagram, e pode ser acessado pelo perfil de qualquer uma das participantes, @nauzila e @del.deboramafra.



"Eu vejo que muitas mulheres têm dúvidas sobre o que fazer quando se é vítima de algum crime contra a dignidade sexual. Muitas meninas me procuraram nos últimos dias com questões que, para mim, como advogada, são básicas, mas para elas são questões comuns", conta Nauzila.

A procura relatada pela jornalista se deu após um perfil no Twitter expor homens acusados de assediarem e estuprarem mulheres, em Manaus. O caso aconteceu no domingo (7) e gerou grande repercussão entre usuários manauaras na rede social.

"No mesmo dia que isso aconteceu, eu fiz um post e me disponibilizei para dar orientação jurídica gratuita a cada uma das meninas afetadas na exposição, mas também outras que já foram vítimas desses crimes e se sentiram tocadas pelas publicações daquele perfil", diz Nauzila.

Além de advogada e jornalista, Nauzila é ativista pela saúde mental | Foto: Divulgação

Com a repercussão de seu post, a jornalista e advogada decidiu entrevistar uma especialista e tirar dúvidas de vítimas ao vivo. Nauzila promete uma live didática e esclarecedora para mulheres que sofreram violência sexual e crimes relacionados.

"Muita gente acredita que denunciar não dá em nada, então eu chamei uma autoridade justamente pra gente mostrar que é possível sim apresentar uma queixa formal e ter segurança jurídica e confiança na mão do poder público, da Justiça", afirma a jornalista e advogada.

Para Nauzila, a forma com que acontece a denúncia conta muito para o objetivo final. Ela diz que o perfil que expôs acusados de crimes podia até ter uma boa intenção, mas não atentou para a responsabilidade jurídica e psicológica de vítimas de assédio e estupro envolvidas ou não com as postagens.

Crimes contra a dignidade sexual

Débora Mafra, que é ex-titular da Delegacia da Mulher, diz não ser simples resumir em poucas palavras os conceitos jurídicos de crimes contra a dignidade sexual. No entanto, ela destaca que todas as pessoas têm direito à valorização de sua dignidade humana, e que esse é o primeiro caminho para entender a definição.

Débora Mafra deixou a Delegacia para se aliar à pauta das mulheres na política | Foto: Divulgação

"Esses crimes estão tipificados no art. 213 e 234 do Código Penal Brasileiro e os mais comuns são o estupro, estupro de vulnerável, conjunção carnal mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual, exposição de intimidade sexual, divulgação de cena de sexo, dentre outros", afirma a especialista.

Ela comenta que irá tratar desses crimes na live de quarta (10), e principalmente vai buscar dar dicas do que fazer caso seja vítima de uma dessas tipificações penais. Desde já, a delegada adianta que procurar as autoridades o quanto antes é a melhor maneira para vencer a situação.

"A vítima não deve nunca se calar e todos nós devemos incentivar as denúncias. Precisamos mostrar que existem políticas públicas que estarão ao lado das mulheres que sofreram esses crimes, temos delegacias e órgãos judiciais que protegem tanto a vítima quanto seus filhos, se houver", diz Débora.

Ciclo da violência

É denominado 'clico da violência' o processo que pode entrar uma mulher ao se relacionar com alguém que tem comportamentos abusivos e violentos. A vítima, sem se dar conta, passa por estágios de agressões já conhecidas por juristas e psicólogos até que algo mais grave ganha possibilidade de acontecer. O infográfico abaixo demonstra as etapas da violência em um relacionamento.

Ciclo da Violência | Foto: Alexandre Sanches/Em Tempo

Busque ajuda e denuncie

Caso queira denunciar ou procurar ajuda, pode ligar para os números 180, 181 e 190. O atendimento também pode acontecer na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (Deccm), localizada no bairro Parque 10, zona Centro-Sul. Caso precise de um endereço alternativo, a mesma delegacia tem uma unidade especializada situada no bairro Cidade de Deus, zona Norte, atrás do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Além da denúncia, o apoio psicológico pode ser feito no Serviço Assistencial e Psicológico Emergencial às Vítimas de Violência (Sapem) ou no Centro de Referência de Amparo à Mulher (Cream), da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).