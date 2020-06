Uso de máscaras dificulta comunicação para pessoas surdas em Manaus

Manaus – Diante da pandemia o uso de máscaras se tornou uma das principais formas de prevenção contra o contágio da Covid-19. As máscaras de tecido são uso obrigatório em locais púbicos e apesar de serem itens essenciais no cotidiano da população, a proteção tem tornado a comunicação de pessoas com deficiência auditiva ainda mais complexa devido aos desafios em estabelecer fatores importantes na comunicação.



O uso obrigatório das máscaras faciais proporciona proteção e com a ausência de uma vacina é um dos principais métodos de prevenção. A infectologista Ana Galdina, destacou a importância do uso de máscaras durante a pandemia do novo coronavirus e como ela pode ser um fator importante na diminuição do contágio entre as pessoas.

“A máscara é o principal mecanismo de barreira para conter a propagação do vírus, elas funcionam como um filtro que impede que as gotículas expostas pela fala possam atingir as pessoas ao seu redor, então se a gente tem dois indivíduos que estão se comunicando no mesmo ambiente com a máscara a probabilidade de contágio é menor. Tanto houve uma diminuição de contaminação após o uso obrigatório das máscaras em Manaus”, explicou.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), 5% da população brasileira possui deficiência auditiva. O dado corresponde a 10 milhões de brasileiros surdos que residem no país, a comunicação para as pessoas com deficiência auditiva é constituída por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e é considerada a língua materna, por ser a primeira a ser aprendida. As línguas de sinais usam gestos e movimentos para substituir a comunicação por meio de sons, as expressões faciais e a leitura labial também auxiliam a comunicação dos deficientes auditivos.



“Uma estratégia para pessoas surdas conseguirem estabelecer a comunicação entre si é fazer uso das viseiras protetoras, pois elas protegem do contágio e possibilitam a comunicação com todos os aspectos, claro que elas devem ser usadas quando nenhuma das partes apresentam sintomas do vírus e respeitem a distância de dois metros”, recomendou Galdina.

O desafio na hora de se comunicar passou a ser vivenciada pelo fotógrafo Leonardo Sávio, que precisou optar por sistemas virtuais para resolver problemas devido à dificuldade na comunicação durante pandemia.

“No começo não senti dificuldade, mas com passar dos dias foi ficando difícil, principalmente em lugares como mercado, padaria e banco, pois a comunicação visual da leitura labial complicou bastante. Por isso, optei em resolver ações do cotidiano por ligações e aplicativos para achar uma solução”, afirmou.

Sávio é surdo do lado esquerdo do ouvido e faz uso de parelho auditivo do lado direito. Ele conta que a leitura labial é um dos fatores mais importantes na comunicação de pessoas surdas e que devido à dificuldade de estabelecê-la tem evitado em se comunicar com pessoas que não sabem da sua deficiência.



“A leitura labial é essencial para tudo no dia a dia. É por meio dela que evitamos pedir que as pessoas repitam suas falas. No momento é impossível fazer a leitura labial e isso faz com que as pessoas precisem repetir algumas vezes as informações faladas e nem todo mundo é compreensível e paciente para isso fazendo com que a situação fique desconfortável e humilhante”, contou o fotógrafo.

Com as máscaras não é possível que os surdos vejam as expressões faciais das pessoas da qual se comunicam, isso faz com que a informação se torne incompleta como explica a estudante Rosiane Rodrigues.

“Não sei se a pessoa está fazendo uma expressão triste, feliz ou se está questionado ou afirmando, pois, a máscara cobre quase 50% do rosto e isso dificulta na hora de conversar. Isso faz com que a dificuldade seja tão grande que algumas pessoas optem por tirar a máscara no meio da conversa para entender as informações”, explicou.

Segundo Rosiane, a falta de êxito na comunicação durante a pandemia também fez com que a estudante fosse incapaz de se defender de situações maldosas.

“Em um certo dia, eu estava na feira e alguém chegou para falar comigo e eu precisei ignorar, pois não consegui entender, isso fez com que eu não soubesse se estavam falando algo de ruim de mim ou não. As pessoas não são compreensíveis e às vezes fofocam e fazem comentários maldosos”, relatou.

A estudante entende a importância do uso das máscaras e por isso procurou itens especializados para pessoas mudas na capital amazonense, mas não obteve sucesso.

As máscaras especializadas para pessoas surdas são confeccionadas com tecido. O diferencial do item é um material transparente na parte da boca que permite aos deficientes auditivos realizarem a leitura labial durante a comunicação. De acordo com a infectologista, as máscaras transparentes possuem a mesma eficácia que as comuns.

“As máscaras transparentes não apresentam nenhuma contraindicação, elas protegem da mesma forma que as de pano comum. A confecção é extremamente importante para que a população entenda que existem grupos que precisam de uma atenção diferenciada nesse momento”, destacou Ana.

Apesar das máscaras transparentes ainda não serem produzidas em Manaus, em muitas cidades do país a confecção já está a todo o vapor, como conta a costureira Márcia Priscilla quem confecciona as máscaras no município de Hortolândia o interior de São Paulo.

“A iniciativa começou por meio de uma amiga que é psicóloga e trabalha em uma clínica multidisciplinar com crianças. Muitas são autistas e necessitam da visualização para a comunicação. Ela iria voltar aos atendimentos presenciais e me mandou uma foto das máscaras transparentes, fiz algumas adaptações e desde então tenho recebido uma grande procura”, afirmou.

Para a costureira, a confecção das máscaras é uma forma significativa de inclusão de pessoas surdas nesse período.

“Essa inclusão é importantíssima, já que estamos sendo obrigados a fazer uso das máscaras. Eu gostaria de poder fazer em maior quantidade, mas como trabalho em casa e o trabalho diminuiu muito, não consegui, mas poder fazer as pessoas se sentirem incluídas é uma grande satisfação”, analisou Márcia.

A confecção das máscaras também acontece no estado do Pará, por meio da fonoaudióloga, Samia Kassahara que já trabalhava com itens personalizados e no início da pandemia uniu a confecção com a produção e passou a oferecer máscaras especializadas para surdos.



"Existe uma procura significativa das máscaras com transparência. Além das próprias pessoas com deficiência auditiva, há uma procura pelos profissionais da área da saúde e educação que lidam com esse público. É uma felicidade extrema saber que de alguma maneira em meio a uma pandemia, estou contribuindo positivamente ajudando à inclusão na vida de tantas pessoas", reconheceu a profissional.