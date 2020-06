Junho vermelho incentiva a doação de sangue no Amazonas

Manaus - Junho Vermelho é reconhecido pelo Ministério da Saúde como mês de conscientização para esse ato solidário. Em Manaus, a partir do próximo dia 13 de junho, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) contará com diversas mobilizações para a doação de sangue.

O movimento envolve a sociedade civil organizada, empresas privadas, igrejas e instituições públicas que se uniram ao hemocentro para levar doadores de sangue e garantir o estoque adequado de bolsas. As parcerias celebram o dia 14 de junho o Dia Mundial do Doador de Sangue.

No próximo sábado (13), véspera do Dia Mundial do Doador de Sangue, o grupo “Super Doadoras” abre a campanha movimentando atletas profissionais e amadores para a doação voluntária.

Na terça-feira (16), é a vez da campanha em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que contará com a presença de torcedores e jogadores de pelo menos dez clubes do futebol amazonense. A iniciativa será realizada em vários estados e está sendo promovida pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH).

O Hemoam fará, no dia 17 (quarta-feira), um receptivo especial aos doadores, com lanche diferenciado e a participação de instituições, como o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), além de uma faculdade particular e membros de igrejas de Manaus.

Agendamento

Todas essas programações foram sistematizadas de modo que não haja aglomerações no Hemoam. Os agendamentos continuam sendo recomendados para todos os doadores que desejarem contribuir com o Junho Vermelho, mas não são obrigatórios. O agendamento pode ser realizado, em horário comercial, por ligação para 3655-0166, por mensagem de whatsapp para (92) 98421- 4180 ou pelo site www.hemoam.am.gov.br

Incentivos

O Junho Vermelho também ganhou a adesão de diversas empresas privadas. Muitas oferecem descontos em produtos e brindes para quem comparecer ao Hemoam. A 99, empresa de mobilidade urbana, está oferecendo desconto de R$ 30 na ida e R$ 30 na volta para corridas com destino à sede do Hemoam, no bairro Chapada. Para ativar os descontos, basta incluir o código DOESANGUEMAN no aplicativo até o dia 30/06.

Sangue Verde e Amarelo

No dia 16 de junho, a Campanha Nacional Sangue Verde e Amarelo terá mobilização em Manaus e vai movimentar atletas e torcedores do Futebol Amazonense. A iniciativa é da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) junto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e conta com o apoio da Associação Paulista de Medicina (APM) e da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE).

A campanha dispõe de um aplicativo (Sangue Verde e Amarelo), que pode ser baixado na Apple Store ou Google Play, para facilitar o agendamento de doações individuais durante a pandemia. Essa ação já aconteceu na cidade de São Paulo, nas Arenas do Corinthians e do Palmeiras/Allianz Parque.

Como doar sangue

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 60 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto.

As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7h às 18h, na sede do Hemoam, na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, região centro-sul da capital. A unidade de coleta da Maternidade Ana Braga, no bairro São José, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h45.

