Alerta! Bairros de Manaus ficarão sem energia e água nesta quarta

Manaus - Devido a uma solicitação da Amazonas Energia, que precisará realizar serviços de manutenção na rede elétrica nas proximidades do reservatório da rua Goiás, no bairro Cidade de Deus, a concessionária Águas de Manaus informa que será necessário interromper a produção e distribuição de água tratada no sistema que abastece a localidade, na manhã desta quarta-feira (10).

Para garantir a segurança operacional, o sistema hidráulico Cidade de Deus precisará ser interrompido no horário entre 8h e 14h. Por conta disso, os bairros Cidade de Deus I, II, Aliança Com Deus, Alfredo Nascimento I,II, Fazendinha e Santa Bárbara podem apresentar oscilações no abastecimento de água ao longo desta quarta-feira (10).

O fornecimento de água tratada para a região começará a ser normalizado gradativamente, logo após a conclusão do serviço. A previsão é que o abastecimento no sistema Cidade de Deus esteja normalizado em até seis horas após o restabelecimento da energia elétrica.

A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada nos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP ou nos pontos físicos nos PAC´s e loja central da rua Leonardo Malcher.

