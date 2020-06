'Disk-Boy' faz sucesso com entregas de itens durante pandemia no AM

| Foto: Divulgação

Manaus - Motorista profissional há 13 anos, José Marcos Parente, o Marcola, 38 anos, foi mais um dos milhões de trabalhadores que teve de reinventar a carreira em busca de uma renda extra. Conhecedor de todos os bairros e vielas de Manaus, Marcola criou o "Disk-Boy" para ajudar as pessoas que não quiseram se expor durante a pandemia. Para contratar o "Disk-Boy" basta contactar pelo celular (92) 99230-8851.

Compra em supermercado, pagamento de contas em banco, frete de encomendas e até socorro em porta de motel, foram alguns dos serviços atendidos por Marcos Parente.

"Assim como muitos brasileiros necessitam, eu precisava de uma renda extra. Durante a pandemia decidi utilizar o meu meio de transporte para fazer o serviço. As pessoas têm a vida muito corrida e não conseguem resolver problemas simples como esses serviços e não conseguem ainda profissionais de confiança. Como eu conheço bastante gente em Manaus, ofereci o 'Disk-Boy'. E não é que deu certo? Hoje, me chamam de 'Disk-Boy'", disse Marcola.

Conforme motorista, o valor do serviço é um preço justo baseado na confiança do profissional. "Quem conhece o Marcola em Manaus sabe da minha responsabilidade com o trabalho e a minha conduta profissional", destacou o "Disk-Boy'.

Maiores informações podem ser obtidas diretamente com Marcola pelo ZAP (92) 99230-8851.

*Com informações da assessoria