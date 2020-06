'Não houve superfaturamento', diz secretária de Saúde do Amazonas

Coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (10) | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Após a operação a deflagração da "Operação Apneia", que tinha o objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão como parte das investigações da compra de ventiladores respiratórios no Amazonas, a Secretária de Saúde do Estado, Simone Papaiz, falou sobre a ação do Ministério Público (MP-AM), na manhã desta quarta-feira (10).

Participaram da coletiva o Secretário Executivo de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, o Secretário Executivo da capital, Thales Schincariol, e Rita Vasconcelos, que estava representando o Secretário Executivo do Interior.

"Nós temos total intensão de transparência, em nenhum momento a Secretaria de Saúde negou ou omitiu qualquer tipo de informação. Eu não recebi oficialmente quais servidores possivelmente receberam essa visita", disse a Secretária Simone.

Segundo o Ministério Público do Amazonas, as provas colhidas, até o presente momento, apresentam evidências de que houve superfaturamento nos aparelhos fornecidos por determinada empresa.

"Em momento algum isso foi nomeado como crime, o que está sendo feito são buscas e apreensão de evidências sobre como esse processo de compra foi tramitado. O que posso afirmar é que foi uma empresa que tem habilitação para fazer essa tramitação e que não houve superfaturamento", disse a secretária.

Conforme o MP-AM, o material apreendido pertence a empresários e servidores públicos da SUSAM, incluídos ex-secretários de Estado. Os crimes sob investigação são os delitos de inobservância de formalidades essenciais para a dispensa de licitação (art. 89 e parágrafo 1º da Lei de Licitações), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) e associação criminosa (art.288 do Código Penal).

