Foi vítima de golpe do auxílio emergencial? Saiba o que fazer

Manaus - Os beneficiários do auxílio emergencial, do Governo Federal, tem sido alvo de estelionatários interessados em aplicar golpes. A informação é da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), da Polícia Civil do Amazonas, que orienta as vítimas que tiveram o CPF usado por terceiros. Não há estatísticas disponíveis sobre a quantidade de vítimas.

O delegado responsável por comandar a Delegacia do Consumidor, Eduardo Paixão explica como os golpes têm sido aplicados.

“Existem três modalidades de fraude quando o assunto é o auxílio emergencial. A gente identifica pessoas que não merecem e não deveriam estar recebendo o benefício. Existe o caso em que a pessoa que não pediu o auxílio descobre que utilizaram o nome dela. E o terceiro é o saque em nome de terceiros”, disse Paixão.

Fui vítima. O que devo fazer?

O delegado explicou, ainda, que as pessoas que tiveram o CPF usado indevidamente por um estelionatário precisam registrar o Boletim de Ocorrência (BO) para relatar o caso.

“Você pode registrar o caso no site da Polícia Civil e, em posse desse BO, deve formalizar a reclamação oficial na agência onde foi sacado indevidamente o benefício. Se você não sentir firmeza na resposta do banco, não deixe de comparecer à Defensoria Pública da União, que é quem demanda judicialmente pelo seu benefício”, disse Paixão.

As vítimas podem denunciar o crime pelo número 121, que é o número da Dataprev, empresa responsável por analisar candidatos ao recebimento do auxílio. Já o Boletim de Ocorrência pode ser feito pelo site da Delegacia Interativa.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a Delegacia do Consumidor por meio dos telefones (92) 99962-2731 ou 3214-2264. A Decon fica na rua Felismino Soares, 155, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

