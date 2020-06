Requalifica leva novo asfalto à avenida Atroaris

Manaus - A avenida Atroaris, bairro Cidade Nova, zona Norte, que receberá novo asfalto em toda sua extensão. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10) pela Prefeitura de Manaus e faz parte da quarta etapa do Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus, o Requalifica.

Dos 53 corredores viários previstos nesse lote, 23 já foram recuperados . A nova etapa deve ser concluída até outubro, com 18 quilômetros recapeados.

“Vivemos um momento delicado, devido à pandemia da Covid-19, mas seguimos com nossos serviços essenciais, levando melhorias diversas aos bairros e comunidades de Manaus, e isso, claro, inclui a infraestrutura. O Requalifica já é uma das marcas dessa nossa gestão, fiscalmente equilibrada, e estruturalmente cada dia melhor”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Avenida

Com mais de 1,5 quilômetro de extensão, a avenida Atroaris começou a ganhar novo pavimento, nesta quarta-feira, 10/6. O serviço realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) conta com uma equipe de 30 colaboradores e modernos maquinários.

Segundo o secretário da Seminf, Kelton Aguiar, o trabalho durante a pandemia do novo coronavírus é resultado da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, que planejou e garantiu verbas para a infraestrutura.

O serviço realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) conta com uma equipe de 30 colaboradores | Foto: Divulgação





“Com recursos assegurados, o maior programa de recapeamento asfáltico é uma realidade. Mesmo com a pandemia, seguimos todos os cuidados e estamos levando obras para muitos bairros”, afirmou.

Requalifica

O programa Requalifica 4 beneficia também os bairros Novo Aleixo, na zona Norte, onde as ruas Amazonas e Walter Vieiralves estão sendo atendidas, somando 1,5 quilômetro de recapeamento. No conjunto Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul, a rua Goiás começa a ser recapeada.

A estrada do Puraquequara, na zona Leste, tem 15 quilômetros de malha recuperada, e a rua Ferreira Dias, no bairro Flores, com quatro quilômetros, continuam com frentes de obras.

*Com informações da assessoria