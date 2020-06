Hospital de campanha é consolidado com estrutura de alta complexidade

Mais de 520 pacientes internados no hospital já puderam retornar aos seus lares | Foto: Cleuton Silva

Manaus - Uma unidade hospitalar de alta complexidade. Foi no que se transformou o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes , montado em uma estrutura originalmente destinada a uma escola. Prestes a completar dois meses de funcionamento, o centro de saúde, viabilizado através de parceria público-privada entre Grupo Samel, Instituto Transire e Prefeitura de Manaus, dispõe hoje da estrutura necessária para garantir o suporte dos pacientes, com as mesmas tecnologias e protocolos utilizados pela rede de saúde privada.

Além de 180 leitos ativos, dos quais 39 destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o hospital de campanha funciona totalmente informatizado e possui os setores primordiais de uma unidade de grande porte. Esterilização de materiais, controle de infecção hospitalar, engenharia clínica, nutrição clínica e arquivo médico e estatística são algumas das áreas gerenciadas por departamentos próprios implantados no hospital.

Conforme o coordenador do Hospital de Campanha e diretor do Grupo Samel, Ricardo Nicolau, apesar do status provisório, o hospital conta com uma estrutura de alta complexidade. “São mais de 60 dias de trabalho, desde que fizemos a transformação de uma escola em um hospital em apenas quatro dias. Hoje, este hospital de campanha é um hospital de grande porte, que exerceu um papel vital nos momentos mais críticos desta pandemia, ao salvar mais de 520 vidas até o momento, graças aos protocolos e tecnologias do Grupo Samel e ao atendimento diferenciado e humanizado que aqui nós prestamos. Com tudo isso, conseguimos obter um índice altíssimo de satisfação dos nossos pacientes”, pontua Ricardo Nicolau.

Dentre os principais setores em operação na unidade estão: Central Material Esterilização (CME), responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentais médico-hospitalares; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que realiza atividade de vigilância epidemiológica e microbiológica, investigações e controle de surtos, monitoramento do uso de antimicrobianos e acompanhamento dos profissionais vítimas de acidentes com material biológico; e Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), que mantém a integridade do conjunto de prontuários pertencentes ao hospital.

Outros setores essenciais instalados são os de Engenharia Clínica (que promove o gerenciamento e a manutenção de equipamentos hospitalares), Nutrição Clínica (responsável pela dieta hospitalar, tanto nutrição oral quanto enteral) e Laboratório de Análises Clínicas, que funciona 24 horas e realiza os exames que investigam os estados de saúde dos pacientes.

Tecnologia

Em funcionamento desde o dia 13 de abril, o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes utiliza as mesmas tecnologias implementadas na rede de hospitais Samel. É o caso do software de prontuário eletrônico Tasy, um dos mais completos do segmento, que permite a informatização de todas as informações administrativas em um banco de dados.

Outro diferencial é a "Cápsula Vanessa", carro-chefe do tratamento médico da unidade. Desenvolvida por fisioterapeutas e médicos do Grupo Samel, em conjunto com profissionais do Instituto Transire, a tecnologia permite a ventilação não invasiva (VNI) de pacientes, evitando a entubação orotraqueal precoce. O equipamento funciona como um envoltório para VNI e é produzido em uma armação leve e resistente formada por canos de policloreto de vinila (PVC), podendo ser manuseado e higienizado facilmente. Além de dar maior conforto aos pacientes com um tratamento não invasivo, diminui os riscos de contaminação dos profissionais de saúde.

A unidade hospitalar também conta com Foto UVC de Superfície (equipamento que conta com 16 lâmpadas UVC de 95W, que garantem a eficiência do processo de desinfecção nos leitos, emitindo uma pequena quantidade de ozônio), raio-x móvel (que facilita o transporte do diagnóstico por imagem) e um tomógrafo de última geração, que tem permitido o diagnóstico precoce das vítimas da Covid-19. Em quase dois meses de operação, o Hospital de Campanha já realizou mais de 1,5 mil tomografias computadorizadas, atendendo tanto pacientes internados quanto encaminhados pela Clínica da Família Carmen Nicolau, localizada nas proximidades.

Graças a uma equipe multidisciplinar e toda tecnologia utilizada, mais de 520 pacientes internados no hospital já puderam retornar aos seus lares, curados da doença causada pelo novo coronavírus.

