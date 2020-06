Junho Violeta AM quer fortalecer denúncias de violência contra idosos

O disque 181 é uma das formas de se denunciar violência contra a pessoa idosa | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - A campanha Junho Violeta no Amazonas promove informações sobre o combate e motiva as denúncias de violência contra a pessoa idosa. Durante o mês, serão divulgados os canais de atendimento para denunciar violações de direito, agressões físicas e psicológicas e outros crimes contra àqueles que estão na melhor idade. A iniciativa é do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

O Amazonas já registrou 3.626 crimes contra idosos apenas nos primeiros cinco meses de 2020. E de acordo com as autoridades da região o número tende a crescer com o isolamento social por conta da pandemia.

Para a delegada, Andrea Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (Decci), com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e o período de isolamento social, alguns tipos de crimes contra idosos estão apresentando maior incidência.

“Com o advento da pandemia e a intensificação das relações familiares, além daqueles crimes mais comuns, como ameaça, injúria, perturbação da tranquilidade, está havendo o aumento significativo dos crimes de abandono, exposição a perigo, apropriação de bens e maus-tratos aos idosos”, disse Nascimento.

Segundo informações da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), entre os danos causados estão furto, roubo, ameaça, injúria, negligência, intimidação, perturbação da tranquilidade, abuso financeiro e estelionato. O importante desta campanha é conscientizar a população amazonense a não se calar diante da violência e maus tratos para com os idosos.

Onde e como denunciar?

As denúncias podem ser anônimas e devem ser realizadas de várias maneiras. Por telefone é possível no Disque 100 (Direitos Humanos) e Disque 181, ou ainda presencialmente em qualquer outra delegacia do estado. A DECCI é outro local para efetivar denúncias, situada na rua do Comércio, s/n°, Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus, o número de contato da unidade é (92) 98214-5800.

Outro órgão responsável pelo atendimento ao idoso é o Centro Integrado de Proteção e Defesa de Direitos da Pessoa Idosa (Cipdi). O centro atende e encaminha os idosos para as medidas de proteção e garantia de direitos junto a Sejus. Os telefones de atendimento são (92) 98483-5075, 3306-0160 e 3306-0161.

A Sejusc também está nesta luta em defesa desta minoria. A secretária adjunta dos Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc, Franciane Alves, explica que políticas públicas voltadas a este público tem o papel de articular e garantir que todos os direitos sejam preservados.

“Nós trabalhamos com os municípios e com as prefeituras em vários equipamentos. A Sejusc é responsável também pelo Cipdi. No ano de 2019, nós atendemos mais de 2.385 idosos. O atendimento também é voltado à família; muitas não estão preparadas para trabalhar o processo de envelhecimento com o idoso. Por isso é fundamental trabalharmos tanto o idoso quanto a família, para que a gente possa diminuir o índice de violência dentro das residências”, disse a secretária.

Prisão

A Lei 10.741/2003 do Estatuto do Idoso explica que é crime colocar em risco a vida ou a saúde do idoso, através de condições degradantes ou privação de alimentos ou cuidados indispensáveis. A pena prevista é de 2 meses a 1 ano de detenção além de multa.